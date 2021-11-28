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影／金馬最佳動畫短片「海角天涯」 另類宣傳台中特色

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新聞局與導演吳德淳合作拍攝動畫片「海角天涯」描述台中在地特色。圖／台中市新聞局提供
台中市新聞局與導演吳德淳合作拍攝動畫片「海角天涯」描述台中在地特色。圖／台中市新聞局提供

第58屆金馬獎頒獎典禮昨揭曉各項大奬得主，台中市政府新聞局委託吳德淳導演動畫短片「海角天涯」公私協力拿下最佳動畫短片獎，讓台中在地特色被看見。

新聞局表示，市府推動「台中動畫製作計畫」導演吳德淳長期投入動畫創作，擅長刻畫小人物日常生活故事，魔幻寫實的畫風獨樹一幟。

新聞局表示，為配合導演與金馬獎相關活動的安排，海角天涯在金馬獎結束一個月後，在台中市政府新聞局YT頻道放映，影片總長12分44秒。目前僅30秒預告片。

吳德淳「海角天涯」靈感來自東海大學路思義教堂的建築曲線，黃色琉璃菱形屋頂面磚的紋理，透過動畫影像效果，刻劃包括大甲媽祖遶境等台中在地特色，吳德淳獲獎感言也向市府致謝，新聞局表示動畫創作，公私部門協力，端出成果。

新聞局指出，台中長期支持影視及動畫產業，以實質經費補助、市府團隊及台中市影視發展基金會影視協拍中心，已提供超過170部以上作品、1400件次的協拍服務，補助超過30個劇組。拍攝期間，劇組團隊落地台中帶來旅宿、交通運輸及生活飲食等周邊產業效益，為在地消費注入活水。

新聞局表示，市府補助作品「複身犯」「聽見歌再唱」「高山上的熱氣球」以及「海角天涯」入圍第58屆金馬獎4項獎項，入圍就是肯定，最終「海角天涯」獲得最佳動畫短片獎。

台中市新聞局與導演吳德淳合作拍攝動畫片「海角天涯」描述台中在地特色。圖／台中市新聞局提供
台中市新聞局與導演吳德淳合作拍攝動畫片「海角天涯」描述台中在地特色。圖／台中市新聞局提供

動畫 台中市 大甲媽祖

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