快訊

Omicron新變種病毒入侵澳洲 2旅客確診沒症狀

中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣畜產嘉年華 羊肉節3000份點心3小時內送完

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣幸福廚房主廚、縣長王惠美（左二）、溪湖鎮長黃瑞珠（左三）和縣議員陳玉姬同框秀羊肉料理。記者簡慧珍／攝影
彰化縣幸福廚房主廚、縣長王惠美（左二）、溪湖鎮長黃瑞珠（左三）和縣議員陳玉姬同框秀羊肉料理。記者簡慧珍／攝影

彰化縣肉羊飼養量全國第一，彰化縣肉品市場一年四季拍賣肉羊，縣政府今天在溪湖糖廠推廣彰化羊肉，民眾大排長龍領取羊肉米糕等料理，兩個時段3小時合計送出3000份點心，縣政府預告下周同一時間在社頭鄉果菜批發市場舉辦彰上名豬豚肉節，免費彰化健康豬豬肉料理，想品嘗要趁早。

縣長王惠美化身「阿美師」，在彰化縣幸福廚師主廚的指導下，現炒沙茶羊肉爐的主料，只見王惠美致詞後俐落穿上專屬廚師服、戴上廚師帽，炒鍋預熱倒入沙拉油，依序放入薑絲、青蔥等辛香料，炒出香味再倒入羊肉、沙茶醬拌炒到羊肉變色即起鍋裝盤，溪湖鎮長黃瑞珠在一旁煎羊漢堡排，雙鍋香味四溢，民眾都圍過來聞香，可惜示範料理只看不開放品嘗。

縣長王惠美說，彰化縣肉羊飼養頭數約1萬7400頭，在全國占比18.6%，飼養數量排名第一，羊肉產業年產值約2.2億元，縣政府擁有全國最大的肉羊拍賣場，她感謝彰化縣肉品市場股份有限公司董事長蔡宗廷帶領團隊嚴格把關並承辦這次活動；時值24節氣的小雪，最適合進補，羊肉高蛋白、低脂肪、低膽固醇，民眾不妨考慮選購優質的彰化縣羊肉。

立法委員謝衣鳯表示，溪湖羊肉爐聞名遐邇，不僅適合秋冬食補，夏季也有不同風味的羊肉爐可食用。溪湖鎮長黃瑞珠指出，溪湖鎮每家羊肉爐各有特色，共通點是非常美味，民眾除了來溪湖享用羊肉爐，還可到溪湖糖廠等地方產業文化館遊玩。

彰化縣2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動，捐發票可換羊肉、羊奶料理，今天上午11點起領取羊肉米糕與羊肉湯合計1000份，下午1點30分起領取羊奶冰淇淋、羊奶冰棒各500份及羊乳餅乾1000份，排隊領取的人龍長達約300公尺。現場另有親子創意羊造型秀、歡樂兒童趣味遊戲區、溪湖地方特色表演、文化體驗DIY和可愛羊咩咩觀賞區，每一場區都熱鬧滾滾。

2020彰化御品咩咩羊肉節的羊肉、羊奶點心吸引民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影
2020彰化御品咩咩羊肉節的羊肉、羊奶點心吸引民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影

王惠美 彰化

延伸閱讀

迎接身心障礙者日 平等參與、共創多元價值嘉年華登場

領了就跑？發生育補助金 彰縣政府擬訂遷出禁令但碰壁

台中外埔釣魚嘉年華暨親子體驗活動 數百人到場體驗

根與芽動物嘉年華 六百多師生齊聚台南沙崙綠能示範場

相關新聞

投89線30.7K便道後天起封4天 人車改走紅香道路

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路30.7K處今年8月崩塌中斷，整體復建困難，縣府為此闢建便道，10月已開放通行，但路面泥...

影／金馬最佳動畫短片「海角天涯」 另類宣傳台中特色

第58屆金馬獎頒獎典禮昨揭曉各項大奬得主，台中市政府新聞局委託吳德淳導演動畫短片「海角天涯」公私協力拿下最佳動畫短片獎，...

彰化縣畜產嘉年華 羊肉節3000份點心3小時內送完

彰化縣肉羊飼養量全國第一，彰化縣肉品市場一年四季拍賣肉羊，縣政府今天在溪湖糖廠推廣彰化羊肉，民眾大排長龍領取羊肉米糕等料...

人事研習訪南投綠雕園區 林明溱樂分享建設經驗

南投縣政府斥資3千多萬元打造「橋聳雲天綠雕園區」，近期遭議員質疑恐淪賠錢貨，行政院人事行政總處今前往園區辦地方領導研究班...

電商擅自販售「過爐媽祖金幣」 彰化鹿港天后宮依法主張權益

最近在網路有數家電商平台販售以「鹿港天后宮」為名的「過爐媽祖金幣」，鹿港天后宮今天為此發表聲明表示，鹿港天后宮目前尚未與...

健身教練余柏賢公園義務指導3年 體育局長樂見街頭健身

台中市健身教練余柏賢3年來在大里的公園裡義務民眾，並提倡國外流行的街頭健身（Street Workout）讓民眾可以在簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。