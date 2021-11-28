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彰化縣畜產嘉年華 羊肉節3000份點心3小時內送完
彰化縣肉羊飼養量全國第一，彰化縣肉品市場一年四季拍賣肉羊，縣政府今天在溪湖糖廠推廣彰化羊肉，民眾大排長龍領取羊肉米糕等料理，兩個時段3小時合計送出3000份點心，縣政府預告下周同一時間在社頭鄉果菜批發市場舉辦彰上名豬豚肉節，免費彰化健康豬豬肉料理，想品嘗要趁早。
縣長王惠美化身「阿美師」，在彰化縣幸福廚師主廚的指導下，現炒沙茶羊肉爐的主料，只見王惠美致詞後俐落穿上專屬廚師服、戴上廚師帽，炒鍋預熱倒入沙拉油，依序放入薑絲、青蔥等辛香料，炒出香味再倒入羊肉、沙茶醬拌炒到羊肉變色即起鍋裝盤，溪湖鎮長黃瑞珠在一旁煎羊漢堡排，雙鍋香味四溢，民眾都圍過來聞香，可惜示範料理只看不開放品嘗。
縣長王惠美說，彰化縣肉羊飼養頭數約1萬7400頭，在全國占比18.6%，飼養數量排名第一，羊肉產業年產值約2.2億元，縣政府擁有全國最大的肉羊拍賣場，她感謝彰化縣肉品市場股份有限公司董事長蔡宗廷帶領團隊嚴格把關並承辦這次活動；時值24節氣的小雪，最適合進補，羊肉高蛋白、低脂肪、低膽固醇，民眾不妨考慮選購優質的彰化縣羊肉。
立法委員謝衣鳯表示，溪湖羊肉爐聞名遐邇，不僅適合秋冬食補，夏季也有不同風味的羊肉爐可食用。溪湖鎮長黃瑞珠指出，溪湖鎮每家羊肉爐各有特色，共通點是非常美味，民眾除了來溪湖享用羊肉爐，還可到溪湖糖廠等地方產業文化館遊玩。
彰化縣2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動，捐發票可換羊肉、羊奶料理，今天上午11點起領取羊肉米糕與羊肉湯合計1000份，下午1點30分起領取羊奶冰淇淋、羊奶冰棒各500份及羊乳餅乾1000份，排隊領取的人龍長達約300公尺。現場另有親子創意羊造型秀、歡樂兒童趣味遊戲區、溪湖地方特色表演、文化體驗DIY和可愛羊咩咩觀賞區，每一場區都熱鬧滾滾。
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