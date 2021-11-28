人事研習訪南投綠雕園區 林明溱樂分享建設經驗

南投縣政府斥資3千多萬元打造「橋聳雲天綠雕園區」，近期遭議員質疑恐淪賠錢貨，行政院人事行政總處今前往園區辦地方領導研究班研習活動，縣長林明溱到場分享南投經驗，並強調該園區是「無中生有」的建設，希望能為地方帶來生機。

縣府指出，國道六號國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，最高達70米、匝道線形優美，列為公路十大景點之一，縣府將原為低密度使用空間進行環境綠美化，綠雕、花海及大片草坪，並修繕步道營造為綠雕園區，最快明年元月完工。

只不過，橋聳雲天綠雕園區營造已3年遲未啟用，且為靜態園區，又有大片花草樹木須維護，議員憂心不好經營，恐淪「賠錢貨」；縣府看準該園區周邊有九九峰、福龜農業區等景點，盼有效串連成旅遊動線，帶進門票收益，促進地方商機。

而在完工開幕前，行政院人事行政總處110年地方領導研究班第9期及第10期交流研習，今搶先參訪興建中的「橋聳雲天綠雕園區」，透過實地建設參訪，了解地方建設，同時進行人事人員交流，縣長林明溱也親自到場分享南投建設經驗。

林明溱表示，國姓橋聳雲天營造成綠雕園區的過程，其實是「無中生有」的創造，將一個低密度使用的靜態場域，透過營造景點方式打造南投縣觀光旅遊門戶，同時結合在地產業，來帶動地方發展，希望為地方帶來生機，增加農民收益。

行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮也說，施政「無中生有」很重要，倘若眾人都是相同思維，就無法創新、突破，而此次地方領導研究班成員看到國道下方閒置空間，竟能打造出適合休閒的綠雕公園，也都留下了深刻印象。