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人事研習訪南投綠雕園區 林明溱樂分享建設經驗

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
行政院人事行政總處地方領導研究班今至南投橋聳雲天綠雕園區參訪研習，縣長林明溱到場分享南投經驗。圖／南投縣政府提供
行政院人事行政總處地方領導研究班今至南投橋聳雲天綠雕園區參訪研習，縣長林明溱到場分享南投經驗。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資3千多萬元打造「橋聳雲天綠雕園區」，近期遭議員質疑恐淪賠錢貨，行政院人事行政總處今前往園區辦地方領導研究班研習活動，縣長林明溱到場分享南投經驗，並強調該園區是「無中生有」的建設，希望能為地方帶來生機。

縣府指出，國道六號國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，最高達70米、匝道線形優美，列為公路十大景點之一，縣府將原為低密度使用空間進行環境綠美化，綠雕、花海及大片草坪，並修繕步道營造為綠雕園區，最快明年元月完工。

只不過，橋聳雲天綠雕園區營造已3年遲未啟用，且為靜態園區，又有大片花草樹木須維護，議員憂心不好經營，恐淪「賠錢貨」；縣府看準該園區周邊有九九峰、福龜農業區等景點，盼有效串連成旅遊動線，帶進門票收益，促進地方商機。

而在完工開幕前，行政院人事行政總處110年地方領導研究班第9期及第10期交流研習，今搶先參訪興建中的「橋聳雲天綠雕園區」，透過實地建設參訪，了解地方建設，同時進行人事人員交流，縣長林明溱也親自到場分享南投建設經驗。

林明溱表示，國姓橋聳雲天營造成綠雕園區的過程，其實是「無中生有」的創造，將一個低密度使用的靜態場域，透過營造景點方式打造南投縣觀光旅遊門戶，同時結合在地產業，來帶動地方發展，希望為地方帶來生機，增加農民收益。

行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮也說，施政「無中生有」很重要，倘若眾人都是相同思維，就無法創新、突破，而此次地方領導研究班成員看到國道下方閒置空間，竟能打造出適合休閒的綠雕公園，也都留下了深刻印象。

林明溱也期許公務員勿忘「盡一己之力，服眾人之務」的目的，並表示，這幾年南投大大小小的建設，他都是用這種心態在面對、積極處理；蘇俊榮也表示，從政任職有沒有做事情，民眾其實是看在眼裡，心裡也都相當清楚。

行政院人事行政總處地方領導研究班今至南投橋聳雲天綠雕園區參訪研習，縣長林明溱（左1）到場分享南投經驗。圖／南投縣政府提供
行政院人事行政總處地方領導研究班今至南投橋聳雲天綠雕園區參訪研習，縣長林明溱（左1）到場分享南投經驗。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 行政院

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