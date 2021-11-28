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電商擅自販售「過爐媽祖金幣」鹿港天后宮依法主張權益

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供

最近在網路有數家電商平台販售以「鹿港天后宮」為名的「過爐媽祖金幣」，鹿港天后宮今天為此發表聲明表示，鹿港天后宮目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。

依據在數家網路電商平台販售的「鹿港天后宮過爐媽祖金幣」，兩枚裝價位多在236元，部分還有折扣，用詞幾乎都強調「大氣時尚紅包袋金典奢華的金箔製作」可開運吸金，在新的一年財源廣進，在新的一年行大運，福財雙得。

不過，鹿港天后宮針對近來網路數家電商平台販售以「鹿港天后宮」為名的「過爐媽祖金幣」，提出嚴正聲明強調，「鹿港天后宮目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，同時『鹿港天后宮』亦擁有廟名之商標權，不容未取得鹿港天后宮授權之商家任意使用在商品上」。

鹿港天后宮表示，為避免誤導信眾與消費者，鹿港天后宮要求電商業者勿再以鹿港天后宮名義促銷商品，否則將依法主張權益，以匡正社會視聽。

鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮今天發表聲明表示，目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，也不容許未取得鹿港天后宮廟名商標授權的商家任意使用在商品上，否則將依法主張權益。圖／鹿港天后宮提供

鹿港 天后宮 電商

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