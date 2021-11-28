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健身教練余柏賢公園義務指導3年 體育局長樂見街頭健身
台中市健身教練余柏賢3年來在大里的公園裡義務民眾，並提倡國外流行的街頭健身（Street Workout）讓民眾可以在簡單的運動設備下就達到健身的目的。但是，在街頭畢竟器材有限，安全設施也不足，余柏賢今天創辦了一家以街頭健身為主題的健身房，不但可以推廣街頭健身，還可以做為進一步的進階場所。
運動局長李昱叡今特別前道賀，並認為街頭健身是新的運動型態和趨勢，目前台中市的公園裡已有單槓、攀爬架等，都可以當成是健身工具，因此健身運動不必拘限在室內，在公園和戶外，只要徒手就可以藉著地型地物，就近就可以運動，還可以降低成本和負擔，樂見有更多民眾可以參加街頭健身。
立法委員何欣純、莊競程今也特別前往給予祝福，並感謝余柏賢長期以來義務指導民眾健身，希望大家都能藉由健身，強健自己的體魄，獲得健康。
余柏賢是知名臉書粉絲專頁「小龍健身」負責人，他說，在網路的大量影片傳遞下，街頭健身近年風靡全球，在台灣也掀起了一陣風潮，國內外都有不少賽事很受歡迎。但是，新手入門常常為炫技受傷，且台灣公園的器材在街頭健身鍛鍊上的安全性和訓練效果都不佳，因此他思考把街頭健身直接搬進室內，除了不怕風吹日曬雨淋、場地增加了各項防護措施，避免運動傷害和意外傷害，還可由專業的教練提升訓練。
余柏賢說，讓更多年齡層可以嚐試，且能擴及親子健身成為風氣，是他成立小龍健身房的主要目的，未來也規劃定期舉辦大力士比賽及街頭運動賽事。大里的義務教學因疫情雖有停頓，但年後他就會重回公園，義務指導市民，讓大家都能享受健身的樂趣。
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