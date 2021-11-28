健身教練余柏賢公園義務指導3年 體育局長樂見街頭健身

台中市健身教練余柏賢3年來在大里的公園裡義務民眾，並提倡國外流行的街頭健身（Street Workout）讓民眾可以在簡單的運動設備下就達到健身的目的。但是，在街頭畢竟器材有限，安全設施也不足，余柏賢今天創辦了一家以街頭健身為主題的健身房，不但可以推廣街頭健身，還可以做為進一步的進階場所。

運動局長李昱叡今特別前道賀，並認為街頭健身是新的運動型態和趨勢，目前台中市的公園裡已有單槓、攀爬架等，都可以當成是健身工具，因此健身運動不必拘限在室內，在公園和戶外，只要徒手就可以藉著地型地物，就近就可以運動，還可以降低成本和負擔，樂見有更多民眾可以參加街頭健身。

立法委員何欣純、莊競程今也特別前往給予祝福，並感謝余柏賢長期以來義務指導民眾健身，希望大家都能藉由健身，強健自己的體魄，獲得健康。

余柏賢是知名臉書粉絲專頁「小龍健身」負責人，他說，在網路的大量影片傳遞下，街頭健身近年風靡全球，在台灣也掀起了一陣風潮，國內外都有不少賽事很受歡迎。但是，新手入門常常為炫技受傷，且台灣公園的器材在街頭健身鍛鍊上的安全性和訓練效果都不佳，因此他思考把街頭健身直接搬進室內，除了不怕風吹日曬雨淋、場地增加了各項防護措施，避免運動傷害和意外傷害，還可由專業的教練提升訓練。