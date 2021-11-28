快訊

桃園警入超商巡查可停留用餐 「深夜食堂」提高見警率

不幹了！制度、環境消磨熱情 高市警所長辭職當律師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高科技不來汙染產業先後來 彰化大城鄉民抗議設化製廠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大城鄉和二林鎮中西等里的民眾今天聚集化製廠前抗議，要求化製廠業者舉辦說明會。記者簡慧珍／攝影
大城鄉和二林鎮中西等里的民眾今天聚集化製廠前抗議，要求化製廠業者舉辦說明會。記者簡慧珍／攝影

彰化縣家禽飼養規模全國第一，養豬頭數全國第三，斃死家禽家畜都運往雲林和屏東兩縣的化製廠，農委會因此專案核准在大城鄉設置化製廠，引發大城鄉民眾強烈反彈，今天會合相鄰的二林鎮廣興里、中西里里民一起到化製廠抗議，要求業者舉辦說明會，通過村里民檢視才能繼續施工建廠。

近百名大城鄉和二林鎮廣興、中西兩里的里民，今天到位在大城進糖段地號189、190、191的化製廠外面抗議。大城鄉村長聯誼會會長、頂庄村村長許仁寶表示，化製廠起初對外宣稱要興建飼料場，沒想到是化製廠，他們「庄腳人」都知道化製廠要焚化斃死家禽家畜，無論運送和燃燒過程都會發出臭味，如沒做好空汙防制，產生空汙將影響民眾健康。

「大城鄉是偏鄉，風頭水尾，人口外流，已經很慘，高科技產業不來也算了，居然來的是汙染性產業，叫大城人情何以堪。」許仁寶說，化製廠業者到現在不公開，「關門自己做自己的」，鄉民要求業者透明化，公開處理過程，展示汙染防制設備，取得在地居民同意再施工。

大城村長張忠和表示，大城鄉是雞、鴨、毛豬的主要飼養區，斃死家禽家畜當然要有去處，必須興建合法化製廠處理，大城鄉民很明理，不是反對化製廠而是反對汙染，過去一些廠商利用夜間、假日偷排，環保紀錄都不好，導致鄉民擔心化製廠到現在都不公開說明，一旦營運恐怕像那些不良廠商一樣偷排製造汙染。

「鄰居要設汙染性化製廠，我們再遠也要來關切。」二林鎮中西里長洪秋邦說，化製廠距離二林鎮中西里不遠，「風一吹就聞到了」，他希望業者能公開透明，取信於民再施工。縣議員吳淑娟也說，進糖段這塊區域以前要設全國醫療廢棄物處理廠，民眾強烈抗議而作罷，現在化製廠要進駐，必須說清楚、講明白，否則也會遭到強烈反對。

彰化縣沒有斃死家禽家畜化製廠，一旦發生禽流感和毛豬流行疾病，大量斃家禽家畜全數運往外縣市處理，不但要看化製廠廠方臉色，當地縣政府也不太開心，彰化縣畜牧業者一致要求上級協助處理，因化製廠屬於嫌惡設施，找地興建不易，去年一家畜牧業者申請在大城鄉建造化製廠，縣政府喜出望外，農委會也專案核准。

縣政府農業處表示，彰化縣每日產生32至40噸斃死家禽家畜，大城鄉化製廠以興辦事業的規定向農委會申請專案設置獲准，未來每日最大處理量200噸，預計明（2022）年5月營運。

農委會 禽流感

延伸閱讀

領了就跑？發生育補助金 彰縣政府擬訂遷出禁令但碰壁

吃「沼渣沼液」長大的雲林農作物 頭好壯壯又友善土地

5隻出生小狗遭棄養1隻冷死 嘉縣家畜所查棄養者

彰化縣完全免試入學都是私校 下學年開放全縣招生　

相關新聞

健身教練余柏賢公園義務指導3年 體育局長樂見街頭健身

台中市健身教練余柏賢3年來在大里的公園裡義務民眾，並提倡國外流行的街頭健身（Street Workout）讓民眾可以在簡...

高科技不來汙染產業先後來 彰化大城鄉民抗議設化製廠

彰化縣家禽飼養規模全國第一，養豬頭數全國第三，斃死家禽家畜都運往雲林和屏東兩縣的化製廠，農委會因此專案核准在大城鄉設置化...

彰化139線降速當地人猛吃罰單 要求回復50公里速限

為減少車禍發生，彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，但這一年來，此一路段...

北台中家扶募集1238個蒸煮鍋 今送受助家庭

北台中家扶中心從民國60年在台中豐原設立第一個服務據點，至今已50年，昔日受助而自立脫貧的青年遍佈各地，今天回到「兒時的...

草編匠師展工藝 奧運五虎將現身南投「稻」熱鬧

南投縣草屯鎮舊名「草鞋墩」，其歷史與稻草緊密相關，當地辦理「稻草工藝文化節」展現在地草編工藝，一辦就是23年，今年更與台...

領了就跑？發生育補助金 彰縣政府擬訂遷出禁令但碰壁

彰化縣人口外流嚴重，今年8月不但跌破126萬人還持續下探，到10月底縣民人數為125萬7033人，可重複領取縣與鄉鎮市生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。