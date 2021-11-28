高科技不來汙染產業先後來 彰化大城鄉民抗議設化製廠

彰化縣家禽飼養規模全國第一，養豬頭數全國第三，斃死家禽家畜都運往雲林和屏東兩縣的化製廠，農委會因此專案核准在大城鄉設置化製廠，引發大城鄉民眾強烈反彈，今天會合相鄰的二林鎮廣興里、中西里里民一起到化製廠抗議，要求業者舉辦說明會，通過村里民檢視才能繼續施工建廠。

近百名大城鄉和二林鎮廣興、中西兩里的里民，今天到位在大城進糖段地號189、190、191的化製廠外面抗議。大城鄉村長聯誼會會長、頂庄村村長許仁寶表示，化製廠起初對外宣稱要興建飼料場，沒想到是化製廠，他們「庄腳人」都知道化製廠要焚化斃死家禽家畜，無論運送和燃燒過程都會發出臭味，如沒做好空汙防制，產生空汙將影響民眾健康。

「大城鄉是偏鄉，風頭水尾，人口外流，已經很慘，高科技產業不來也算了，居然來的是汙染性產業，叫大城人情何以堪。」許仁寶說，化製廠業者到現在不公開，「關門自己做自己的」，鄉民要求業者透明化，公開處理過程，展示汙染防制設備，取得在地居民同意再施工。

大城村長張忠和表示，大城鄉是雞、鴨、毛豬的主要飼養區，斃死家禽家畜當然要有去處，必須興建合法化製廠處理，大城鄉民很明理，不是反對化製廠而是反對汙染，過去一些廠商利用夜間、假日偷排，環保紀錄都不好，導致鄉民擔心化製廠到現在都不公開說明，一旦營運恐怕像那些不良廠商一樣偷排製造汙染。

「鄰居要設汙染性化製廠，我們再遠也要來關切。」二林鎮中西里長洪秋邦說，化製廠距離二林鎮中西里不遠，「風一吹就聞到了」，他希望業者能公開透明，取信於民再施工。縣議員吳淑娟也說，進糖段這塊區域以前要設全國醫療廢棄物處理廠，民眾強烈抗議而作罷，現在化製廠要進駐，必須說清楚、講明白，否則也會遭到強烈反對。

彰化縣沒有斃死家禽家畜化製廠，一旦發生禽流感和毛豬流行疾病，大量斃家禽家畜全數運往外縣市處理，不但要看化製廠廠方臉色，當地縣政府也不太開心，彰化縣畜牧業者一致要求上級協助處理，因化製廠屬於嫌惡設施，找地興建不易，去年一家畜牧業者申請在大城鄉建造化製廠，縣政府喜出望外，農委會也專案核准。

縣政府農業處表示，彰化縣每日產生32至40噸斃死家禽家畜，大城鄉化製廠以興辦事業的規定向農委會申請專案設置獲准，未來每日最大處理量200噸，預計明（2022）年5月營運。