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彰化139線降速當地人猛吃罰單 要求回復50公里速限

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影

為減少車禍發生，彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，但這一年來，此一路段同一彎道卻仍有2大學生及1現役軍人過彎自撞身亡，不少網友紛紛質疑降速沒有功用，芬園鄉代會更批評，當地民眾猛吃罰單，反而成了最大受害者，要求回復到原有的50公里。

彰化八卦山縣道139線大彰路位在八卦山稜線，沿線風景優美，常吸引重機族及超跑前往飆車競駛， 因此歷來發生多件死亡車禍。由於超速是車禍主因，因此彰化縣政府並從去年10月起，大彰路5.8到10.2公里約4.4公里，也就是彰化市東外環到螢光橋段將限速從50公里降到40公里，除設有兩處固定照相桿，並有警網機動測速，期能減少車禍發生。

彰化縣警察局統計此一約4公里的降速路段，今年已取締2萬5711件交通違規，其中超速達2萬5505件，占了99.1%，其中一支測速桿還居全縣10測速桿排行榜第3名，警方指出，嚴格取締超速已發生效果，車禍案件從去年的125件降到今年同期的93件，不過，連同24日黃姓大學生在9.2k處鄰近李舍咖啡路段前彎道自撞死亡，今年已發生3件3人死亡車禍，去年則是1件1人，增加2人。

此一路段在降速後，機車自撞死亡案件不增反減，引起網友質疑，認為是駕駛人個人問題，減速無法減少車禍發生，否則不然改為「徒步區」算了。芬園鄉代會也大為反彈，指稱外地人都知道那個路段有測速器，都會自動減速，降速反而都是當地民眾吃到罰單，只好紛紛避開此一路段，十分不方便，因此建議將此一路段回復到50公里。

彰化縣政府工務處交通工程科科長林慶濠說，從警方的數字顯示，139線降速後，車禍案件確有減少，目前暫無再調回的打算，反而大彰路從台74線路口至瑩光橋路段的速限是40公里，從瀅光橋到員草路交會處卻是50公里，從員草路往南投速限又是40公里，此一路段住家比較密集，縣府將評估擴大實施減速路段，不過仍得聽取地方的意見。

彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。圖／警方提供
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。圖／警方提供
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，芬園鄉代會卻指測速照相罰到的都是當地人，建議速限回復到50公里。記者劉明岩／攝影

車禍 測速

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