北台中家扶募集1238個蒸煮鍋 今送受助家庭

北台中家扶中心從民國60年在台中豐原設立第一個服務據點，至今已50年，昔日受助而自立脫貧的青年遍佈各地，今天回到「兒時的娘家」，北台中家扶也募集1238個蒸煮鍋，今天送到各受助家庭。

曾受助的自立青年張素蘭，她在國小3年級時接受家扶中心的協助安排國外認養人，長大後成為家扶人，活動中如有志工短缺、經費拮据，她立即號召親友、動員同事幫忙。

朱維鳳也是在艱辛的童年裡接受家扶扶助，當時的社工老師驚險地使用流籠渡河，克難到達她家門口，送上白米與生活物資，是她們全家生活的即時雨；她成年組家庭後，與來自金門的丈夫商量，決定以擔任寄養家庭來回報家扶與社會大眾，他們照顧徹夜不睡的孩子、自閉症的孩子，與嚴重燒燙傷，需每周3次換藥復健的孩子。

50年前北台中家扶幫助的第一批貧困兒少241人，50年後扶助中的兒少高達2280人，推動的項目從濟貧工作，擴展到包含兒少保護業務，和家庭寄養服務。