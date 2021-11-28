縣道139彎度大頻傳死亡車禍 員警與人形立牌輪站崗

彰化芬園鄉縣道139大彰路9公里處附近因道路彎度大，今年已傳出3起死亡車禍，警方決定明天起派員警不定時在彎道處取締，也會設真人大小員警人形立牌，確保行車安全。

縣道139從彰化縣彰化市通往南投縣鹿谷鄉，行經八卦山區，沿路風景優美，不少民眾會相約騎機車或騎自行車，不過139線大彰路9公里處附近因道路彎度大，今年已發生3起死亡車禍，最近一起車禍發生在11月24日，一名剛拿到駕照的大學生騎機車行經此路段時，疑因彎道過大打滑，自撞對向路旁樹木，送醫不治。

彰化縣警察局交通隊長林世明接受媒體聯訪時說，死亡車禍都發生在非假日時段，為了降低肇事率，以免此路段再發生車禍，決定除了原有在週六、週日派員警加強巡邏、取締超速外，週一到週五也要派員警站崗取締。

林世明指出，從明天起，非假日時間每天會派出2名員警，在容易發生車禍的彎道處，不定時站崗取締超速，也會製作真人大小的員警人形立牌，和員警輪流站崗，希望能遏止機車超速的歪風。

林世明說，此路段速限為40公里，呼籲機車騎士行經此路段遵守行車速限，不要有超速行駛、壓車行為，才能確保行車安全。