草編匠師展工藝 奧運五虎將現身南投「稻」熱鬧

南投縣草屯鎮舊名「草鞋墩」，其歷史與稻草緊密相關，當地辦理「稻草工藝文化節」展現在地草編工藝，一辦就是23年，今年更與台灣工藝中心合作，以「五虎生風『稻』熱鬧」為主題，其裝置藝術展及系列活動從本周末起至12月5日。

草屯鎮公所指出，草屯過去更是交通要衝，是商旅經貿中途站，人們途經此地丟棄舊草鞋，換上新鞋，日久成習，而「草鞋墩」之稱一說；而當地居民在23年前基於在地認同，為讓在地草編藝品被看見，有了「稻草工藝文化節」的構思。

「稻草工藝文化節」就在公所與地方串連下，1999年起舉辦至今，今年更與台灣工藝研究發展中心、草鞋墩鄉土文教協會合作，由草編匠師以喜迎明年「虎」年「稻」來為主題設計『五虎生風「稻」熱鬧』裝置藝術展主題，已於本周末登場。

草屯公所表示，今年主題結合奧運熱潮，以手工將一根根稻草編織出各種大型奧運風「五虎將」造型，展現草屯在地的工藝文化，除了常態性裝置藝術展外，周末假日則有市集、DIY體驗、表演等系列活動，讓大小朋友工藝創作及人文風情。

工藝中心主任張仁吉說，稻草過去是農村的寶貴自然資源，如今轉化以生活美學方式應用於工藝創作，或做為社區營造及地方觀光產業的媒介，跨越農業、生活、民俗、藝術及產業等結合創意發想，展現多元風貌，也傳承台灣農村的工藝文化。