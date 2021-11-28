領了就跑？發生育補助金 彰縣政府擬訂遷出禁令但碰壁

彰化縣人口外流嚴重，今年8月不但跌破126萬人還持續下探，到10月底縣民人數為125萬7033人，可重複領取縣與鄉鎮市生育補助金的政策似乎於事無補，縣政府有意祭出「不能領了就跑」附加條款，但律師認為違反憲法第十條規定，只好改為柔性勸導。

縣政府今天在二林鎮文化教育園區，舉辦彰化縣囝仔運動會暨親職教育系列活動，數百對家長帶幼童參加抓周、爬行比賽，只見裁判喊「開始！」場外家長幫忙喊加油，參賽幼兒或坐或站在起點茫然對望，在父母引導之下才起步走，有的沒拿塑膠方塊直奔終點，有的拿塑膠方塊折返起點交給父母，場外加油聲轉變成陣陣笑聲。

縣政府鼓勵年輕人返鄉就業，編列預算補助創業獎勵金，生育每胎補助3萬元，大多數鄉鎮市也發給生育補助金最高1萬元，部分鄉鎮加碼生育第二胎獎5萬，一口氣生育雙胞胎可獲12萬元，無奈重賞之下無勇婦，彰化縣人口持續外流，今年初126萬5654人，10月125萬7033萬人，平均每月減少約862人，扣除自然死亡，每月遷出約400人。

縣政府社會處長王蘭心說，縣政府接連5年多，每年約發出近3億元生育補助金，人口數從沒增加，只有減少，主計單位對此很有意見，認為應訂出領取生育補助金至少設籍1或2年以上的附加條款，以免民眾領到錢就遷戶口到直轄市享受六都福利。

王蘭心表示，社會處請教縣政府法律顧問，訂定限制生育補助金不能領了就完的附加條款，法律顧問提出憲法第十條規定，人民有自由設定住居所、遷徙、旅行及出入國境的權利，如要加以限制，必須符合憲法第23條所定必要的程度，並以法律訂定，限制領取生育補助後的遷徙不在第23條緊急避難、維護社會秩序或增進公共利益的範圍，所以縣政府不能限定領完生育補助就閃人。