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台中外埔釣魚嘉年華暨親子體驗活動 數百人到場體驗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台灣釣具產業協進會今天在台中外埔石頭公園休閒農場舉行釣魚嘉年華暨親子體驗活動。記者游振昇／攝影
台灣釣具產業協進會今天在台中外埔石頭公園休閒農場舉行釣魚嘉年華暨親子體驗活動。記者游振昇／攝影

台灣釣具產業協進會今天在台中市外埔石頭公園休閒農場舉行「2021釣魚嘉年華暨親子體驗活動」，數百人到場體驗，海洋委員會海洋保育署副署長吳龍錚表示，希望將正確的釣魚觀念等向下紮根，他說在立法院副院長蔡其昌的督促及協助下，目前全台已開放92處釣魚場域，明年明標是增加到115處。

台中市台灣釣魚人大聯盟協會理事長詹宗欽今天在場表示，感謝蔡其昌推動台灣釣魚活動，讓政府重視及立法，有效開發台灣的海洋資源。

蔡其昌表示，所有運動休閒都一樣，都應有SOP避免傷害，釣魚也是，如何安全地釣魚，並讓海洋資源永續，他10年來持續推動，包括透過今天的釣魚活動，讓父母帶孩子來體驗，藉此教導孩子正確釣魚觀念。

海洋保育署副署長吳龍錚表示，行政院推動開放海洋的政策，希望提供大家一個好的環境親近海洋，釣魚是大家非常喜歡的休閒活動，海洋保育署成為釣魚的主責機關，並在蔡副院長的督促及協助下，針對台灣的海域適合的釣點，協調各機關進行開放及優化整個釣魚的環境，到目前為止已開放92處的釣魚的場域，明年希望能開放至115處。

釣魚嘉年華暨親子體驗活動今天在外埔石頭公園休閒農場舉行，現場有許多攤位，提供親子進一步了解海洋資源，可現場垂釣，寓教於樂，蔡其昌當場試釣，釣起一尾鱸魚。

台灣釣具產業協進會今天在台中外埔石頭公園休閒農場舉行釣魚嘉年華暨親子體驗活動，立法院副院長蔡其昌也到場體驗。記者游振昇／攝影
台灣釣具產業協進會今天在台中外埔石頭公園休閒農場舉行釣魚嘉年華暨親子體驗活動，立法院副院長蔡其昌也到場體驗。記者游振昇／攝影

蔡其昌 親子 台中市

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