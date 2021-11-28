台中外埔釣魚嘉年華暨親子體驗活動 數百人到場體驗

台灣釣具產業協進會今天在台中市外埔石頭公園休閒農場舉行「2021釣魚嘉年華暨親子體驗活動」，數百人到場體驗，海洋委員會海洋保育署副署長吳龍錚表示，希望將正確的釣魚觀念等向下紮根，他說在立法院副院長蔡其昌的督促及協助下，目前全台已開放92處釣魚場域，明年明標是增加到115處。

台中市台灣釣魚人大聯盟協會理事長詹宗欽今天在場表示，感謝蔡其昌推動台灣釣魚活動，讓政府重視及立法，有效開發台灣的海洋資源。

蔡其昌表示，所有運動休閒都一樣，都應有SOP避免傷害，釣魚也是，如何安全地釣魚，並讓海洋資源永續，他10年來持續推動，包括透過今天的釣魚活動，讓父母帶孩子來體驗，藉此教導孩子正確釣魚觀念。

海洋保育署副署長吳龍錚表示，行政院推動開放海洋的政策，希望提供大家一個好的環境親近海洋，釣魚是大家非常喜歡的休閒活動，海洋保育署成為釣魚的主責機關，並在蔡副院長的督促及協助下，針對台灣的海域適合的釣點，協調各機關進行開放及優化整個釣魚的環境，到目前為止已開放92處的釣魚的場域，明年希望能開放至115處。