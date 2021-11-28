弱勢戶和獨居長者需關懷 和平警與公益團體共同送物資

社會角落有許多弱勢戶和獨居老人需被關懷，台中市和平警分局今天和公益團體關懷弱勢發送物資，35歲男子6年前車禍截肢，獨自扶養二名年幼兒子，讀國小和國中，他今天柱著枴杖，由里長陪同到現場領物資。

谷關地區35歲男子，6年前發生嚴重車禍右腿截肢，單親扶養2子；和平派出所轄區低收入戶張男一家5口，張男與兄嫂及其兒女一家住在和平區與南投縣的交界山區，地處偏遠且交通不便，嫂嫂、姪子及姪女分別領有身心障礙卡，醫療負擔沉重，平日靠種植檸檬與低收入戶補助維生，生活不易。

台中市和平警分局長陳祥麟、谷關派出所長王繼生今天和台中市溫泉觀光協會何續華理事長、台中市中美獅子會何雅琳會長等人，與南勢里、天輪里、博愛里等3里里長，在谷關地區的溫泉飯店舉辦「寒冬送暖 愛心關懷」，關懷弱勢家庭及獨居長者活動，發送民生物資。

今天的關懷弱勢、發送物資，由中美獅子會送每戶2000元及民生物資，有白米、油及日常用品等共60份，和平警分局長陳祥麟表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，協助向相關單位申請低收入補助，展現警察鐵漢柔情的一面。