快訊

房客爬窗闖入…新北婦離奇死亡 警逮捕啦啦隊前國手

集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弱勢戶和獨居長者需關懷 和平警與公益團體共同送物資

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平警分局今天和公益團體關懷弱勢發送物資。圖／警方提供
台中市和平警分局今天和公益團體關懷弱勢發送物資。圖／警方提供

社會角落有許多弱勢戶和獨居老人需被關懷，台中市和平警分局今天和公益團體關懷弱勢發送物資，35歲男子6年前車禍截肢，獨自扶養二名年幼兒子，讀國小和國中，他今天柱著枴杖，由里長陪同到現場領物資。

谷關地區35歲男子，6年前發生嚴重車禍右腿截肢，單親扶養2子；和平派出所轄區低收入戶張男一家5口，張男與兄嫂及其兒女一家住在和平區與南投縣的交界山區，地處偏遠且交通不便，嫂嫂、姪子及姪女分別領有身心障礙卡，醫療負擔沉重，平日靠種植檸檬與低收入戶補助維生，生活不易。

台中市和平警分局長陳祥麟、谷關派出所長王繼生今天和台中市溫泉觀光協會何續華理事長、台中市中美獅子會何雅琳會長等人，與南勢里、天輪里、博愛里等3里里長，在谷關地區的溫泉飯店舉辦「寒冬送暖 愛心關懷」，關懷弱勢家庭及獨居長者活動，發送民生物資。

今天的關懷弱勢、發送物資，由中美獅子會送每戶2000元及民生物資，有白米、油及日常用品等共60份，和平警分局長陳祥麟表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，協助向相關單位申請低收入補助，展現警察鐵漢柔情的一面。

台中市 獨居老人 獅子會

延伸閱讀

僑委會委員長童振源拜會楊鎮浯 盼加強金僑合作

入冬氣溫漸低 台中社會局關懷街友、照顧獨居長者

海巡新任分署長拜會 金門縣長楊鎮浯期許攜手守護邊境

前南投市長林俊梧病逝 家屬捐救護車傳承關懷弱勢精神

相關新聞

弱勢戶和獨居長者需關懷 和平警與公益團體共同送物資

社會角落有許多弱勢戶和獨居老人需被關懷，台中市和平警分局今天和公益團體關懷弱勢發送物資，35歲男子6年前車禍截肢，獨自扶...

影／延遲近半年 南投中興新村半程馬拉松今開跑

受疫情影響，原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加，這也是疫況穩定後，首...

台積電出錢合創綠帶 台中74號高架橋市政路段植栽美化

台積電出資1000萬，與台中市府合作綠美化，選定74號線橋下朝馬路至市政路兩側道路分隔島，作為首處示範點，種植灌木7萬株...

潭子聚興園區最後一哩路 潭興路一段拓寛明年8月完工

台中市潭子聚興產業園區明年完工，園區南側道路銜接潭興路一段258巷路寬目前僅4至6公尺，廠商進駐後可預見尖峰時段大塞車，...

中市變電箱擋路 人與車爭道

不少人行道有變電箱擋路，逼得行人與車爭道。台中議員質疑，人行道淨寬不得小於90公分，要求市府改善。台中市建設局表示，2個...

家扶受助戶增加 善心人捧百萬捐助

疫情衝擊各行業，彰化家扶中心統計，今年捐款銳減已短收440萬元，不少家長失去工作，總戶數增加30戶。本報昨天即時新聞報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。