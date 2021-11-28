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影／延遲近半年 南投中興新村半程馬拉松今開跑

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加。圖／南投縣政府提供
原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加。圖／南投縣政府提供

受疫情影響，原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加，這也是疫況穩定後，首場於中興新村舉辦的大型活動，南投縣政府及主辦單位盼藉由馬拉松運動提升疫後觀光，也帶民眾跑出健康。

縣府指出，大小賽事或觀光活動近2年因疫受衝擊停辦，將邁入第12屆已成中興新村指標性活動的「南投世界茶業博覽會」，今年也喊停，而原訂6月舉辦「中興新村半程馬拉松－野餐趣」緩辦至今天才登場，這也是當地疫後首場大型活動。

而中興新村半程馬延續往年開設21K、10K、5K三組別，今年吸引逾1700人參與，今天上午6時30分於中興會堂前廣場鳴槍起跑，但清晨5時許就陸續湧現人潮，不少跑者攜家帶眷參加，邊跑邊欣賞當地由綠樹環抱且特有的眷村景致。

主辦單位「台灣路跑賽會服務協會」表示，希望藉由馬拉松運動來結合國內跑友參賽，進而帶動觀光產值提升，同時為鼓勵熱愛運動的鄉親參加體育活動，在疫後走出戶外找健康，凡報名參加就發放紀念衣、多功能收納旅行包等多項好禮。

縣府也表示，透過疫後辦理運動賽事，增進南投縣內體育活動，帶動地方運動風氣，一同跑出健康，更讓參與者在活動過程中享受中興新村優美的景致，還能品嘗附近地道美食，體驗動與靜促使運動觀光發展，帶動地方產業經濟。

原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加。圖／南投縣政府提供
原訂6月辦理的「2021中興新村半程馬拉松」也因疫延至今天才開跑，吸引逾1700人參加。圖／南投縣政府提供

中興新村 馬拉松 南投

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