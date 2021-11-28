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台積電出錢合創綠帶 台中74號高架橋市政路段植栽美化

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府與台積電合作，在74號高架橋下，朝馬路到市政路段綠美化。圖／建設局提供
台中市政府與台積電合作，在74號高架橋下，朝馬路到市政路段綠美化。圖／建設局提供

台積電出資1000萬，與台中市府合作綠美化，選定74號線橋下朝馬路至市政路兩側道路分隔島，作為首處示範點，種植灌木7萬株、地被22.5萬株，預計下個月底前完成。

建設局長陳大田表示，市府以「創造帶狀綠色廊道」為目標，推動高架橋下綠美化工程。陳大田指出，建設局與台積電採分工模式，養護工程處改良土壤工程及水電基礎設施設置，10月底交由台積電接棒植栽種植及滴灌設施工程。目前已完成西側綠美化作業，東側綠美化預計12月底完成。

養護工程處表示，植栽採用耐旱、耐陰的植物，包含鵝掌藤、春不老、南天竹、大葉麥門冬、夾竹桃、青紫木、白鶴芋、蜘蛛抱蛋、圓葉冷水花、越橘葉蔓榕等。基地土壤充分拌合有機肥、撿拾基地內礫石塊，加強澆灌植栽的水源設備狀況，讓植栽能有良好的生長環境。

綠美化 台積電 台中市

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