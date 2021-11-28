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潭子聚興園區最後一哩路 潭興路一段拓寛明年8月完工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
聚興園區北側道路銜接潭興路一段258巷道路，現況僅4到6米，無法因應未來車潮。圖/楊瓊瓔服務處提供
聚興園區北側道路銜接潭興路一段258巷道路，現況僅4到6米，無法因應未來車潮。圖/楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子聚興產業園區明年完工，園區南側道路銜接潭興路一段258巷路寬目前僅4至6公尺，廠商進駐後可預見尖峰時段大塞車，貨卡車與機車爭道，易生事故。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取在瓶頸路段拓寬至10公尺，市府建設局表示工程費9000萬元，預計明年8月底前完工，未來園區車潮進主要道路、上國道更方便，大漢學院師生出入也較安全。

潭子聚興產業園區預計2021年完工，市長盧秀燕表示，全數優先提供台中在地未登記或臨登工廠。主要業別包含機械設備、電子零組件、金屬製造業、塑膠製品、運輸工具與汽車零件製造業，估計吸引廠商40.5億元資金進駐，將創造近千個就業人口。

聚興產業園區道路聯外道路南側接近潭興路一段258巷附近，路僅4到6公尺寛，地方反映，聚興園區廠商進駐，未來車流會大打結，新田里里長吳政潭及聚興里里長李添貴表示這段路不長，但攸關當地交通安全。

市府新建工程處副處長廖文偉表示，潭興路一段258巷產業道路從4公尺多拓寬至10公尺，總長度約650公尺，總經費約9000萬元，預計11月30日前發包，預計明年8月底前完工。另附近大漢技術學院路段車道旁也增設人行道，維護師生安全。

賴朝國強調，市府拓寛潭興路一段258巷道路雙向兩車道，讓園區車流順利通潭興路、中山路及國四潭子系統交流道，與北屯生活圈結合，提升潭子聚興產業園區整體發展品質。

楊瓊瓔指出，拓寬道路經費除獲得經濟部工業局同意補助辦理，也感謝大漢技術學院董事長廖繼誠協助及提供用地，台電協助電纜線一併下地，屆時不僅可提升行車安全性、減少交通事故，也能促進潭子地區的經濟與觀光發展。

立委楊瓊瓔（右三）與議員賴朝國爭取9000萬及協助用地取得，解決聚興園區聯外交通。圖/楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔（右三）與議員賴朝國爭取9000萬及協助用地取得，解決聚興園區聯外交通。圖/楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔

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