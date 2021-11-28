台灣茶營運輔導成果發表會 邀學者專家分享製茶智慧

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣茶營運輔導成果發表會邀集專家、學者分享製茶智慧。記者趙容萱／攝影
台灣茶營運輔導成果發表會邀集專家、學者分享製茶智慧。記者趙容萱／攝影

台灣茶享譽全球，農委會與農業科技研究院昨舉辦台灣茶營運輔導成果發表會，邀請茶改場專家分享茶廠環境監測輔助製茶智能化，以及台灣茶分類分級系統；逢甲大學助理教授魏彰志分享台灣精品茶葉如何建立數位行銷策略、華剛茶業執行長杜蒼林分享智慧農業系統應用經驗等製茶歷程與智慧。

農委會說明，台灣茶葉生產除了需要獨特的氣候條件外，茶農栽培管理與製茶師傅的經驗影響製茶品質，為改善製茶品質因人而異的問題，農業科技研究院盤點相關研發成果，並輔導示範場域跨域整合，導入茶園栽培、製茶及生產管理智慧化等關鍵技術，減提升製茶品質的風味與穩定。另藉由產銷資訊系統化整合，達到精準行銷、精準生產的目標。

科技處長王仕賢說，茶跟紅酒一樣，從生產環境開始監控，未來氣候變遷，如何因應這樣的狀況？有賴設備的普及化，邀集資訊、灌溉系統、文創業界業者跨域結合，讓茶的文化繼續走下去。

農委會茶葉改良場場長蘇宗振說，茶改場118歲，我們掌握很多製茶技術，面臨氣候變遷，以前看天氣作茶，現在跟百年前的氣溫、濕度都不一樣，要怎樣做出像以前一樣好的台灣茶？這就牽涉到智慧化、監控、感測，還有最重要的專家決策系統。

農委會說明，農委會在農業生產供應鏈投入多項關鍵技術的研發，輔導示範場域導入關鍵技術，提升台灣茶產業外銷潛力，透過發表會分享關鍵技術導入茶產業的歷程。

台灣茶營運輔導成果發表會邀集專家、學者分享製茶智慧。記者趙容萱／攝影
台灣茶營運輔導成果發表會邀集專家、學者分享製茶智慧。記者趙容萱／攝影

農委會 茶葉 氣候變遷

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