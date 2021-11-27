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台中購物節抽2個百萬現金大獎 碩二女學生尖叫：真的嗎！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供

台中購物節邁入第8周，台中市政府今晚結合屯區GOGO購活動，由市長盧秀燕抽出月月抽最後一周百萬現金幸運兒，以及加碼1組百萬元市民專屬獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生，得主直呼「這是真的嗎！」、「感覺在作夢！」

盧秀燕說，截至昨天，台中購物節累計登錄金額突破193億元，APP下載量也逾103萬次，市府再加碼抽十支iphone 13，活動至12月9日止，壓軸「千萬好宅」將登場，歡迎大家踴躍來台中消費登錄抽大獎。

活動今天傍晚在大里內新黃昏市場登場，盧秀燕與奧運田徑跨欄選手陳傑、中信兄弟象啦啦隊員峮峮先抽出百萬現金得主，中獎序號出來後，三人call out給中獎者西屯區王小姐。王小姐驚呼「是我中獎了嗎？這是真的嗎？」她表示，她從事網拍工作，購物節抽獎序號約3千多個，抽中百萬現金一時還沒想到怎麼使用。

接著抽出市民專屬百萬現金得主，由同住在西屯區的劉小姐中獎，劉小姐為東海大學碩二生，買了1萬4千元中獎，她興奮笑說「真的是市長嗎？感覺在作夢，沒想到居然中獎了！」盧秀燕邀請中獎民眾擔任台中購物節代言人，持續消費參與活動。

盧秀燕致詞時說，最近民眾看見她，第一句招呼語都是「市長，打電話給我！」期盼中大獎，今年搭配振興五倍券擴大購物節中獎活動，總獎金逾3億元，感謝民代不分黨派協助。今天再加碼抽出十支iphone 13幸運兒，截至昨天已送出2億4千萬元現金。

經發局表示，本周選在屯區大里內新黃昏市場舉辦，感謝市場力挺，加碼市場現場獎，只要市場消費滿200元就能參加摸彩，抱回75吋電視、電動自行車、除濕機等豐富大獎。

台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供
台中購物節邁入第8周，今晚抽出二個百萬元大獎，2位幸運兒都住西屯，分別是王小姐、劉姓東海大學碩二女學生。圖／台中市政府提供

盧秀燕 東海大學

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