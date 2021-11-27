60對新人乘白馬花轎完婚 盧秀燕：祝大肚成功加倍幸福

台中市市民暨公教人員聯合婚禮今天在大肚「磺溪書院」登場，60對新人以古式婚禮搭配白馬與花轎進場，結合百年書院古色古香氛圍，讓新人留下難忘回憶。市長盧秀燕以主婚人身分出席，帶領新人宣讀結婚宣言，並祝福新人「大肚成功」早生貴子，為台中市注入生力軍。

盧秀燕說，今天代表市府為60對新人證婚，感謝民政局同仁，因為疫情籌辦婚禮非常不容易，目前疫情趨緩才能順利舉辦，地點選在市定古蹟磺溪書院，是台中市民票選夢幻結婚景點第一名，並結合所在地區大肚，祝福每對新人「大肚成功」，早生貴子、幸福甜蜜，未來路上相遇，也希望跟她打聲招呼說聲「市長是妳幫我證婚的！」

民政局長吳世瑋說，市府每年都會辦理聯合婚禮，邀請市長任主婚人，並贈送家電禮、愛戀信物等多樣好禮，更加碼蜜月及家電好禮摸彩活動，包括類出國旅行、夢幻郵輪五天四夜跳島旅遊、台中在地山線、海線旅遊住宿券、氣炸鍋、空氣清淨機等驚喜大獎；市府今年特地贈送每對新人「大肚-成功」幸福車票吊飾以及夫妻對章。

今年為鼓勵新人配合婚禮主題盛裝打扮，市府舉辦主題創意變裝競賽，今日最具裝扮創意的3對新人，可獲得加碼祝福3000元紅包。第一對報名成功的新郎柯雲升還可騎乘白馬，英姿煥發的引導新娘張薺云花轎進場；60對新人共同以花轎進場的方式，成為今年婚禮活動最引人注目的畫面。