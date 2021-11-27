越野機車行駛噪音擾民 環山部落研擬禁止進入

台中市和平區環山部落，近日因越野機車帶來噪音問題，居民研擬禁止越野機車進入，警方呼籲民眾駕駛交通工具進入部落，應注意音量及行車安全，若發現車輛未懸掛車牌，則會依法取締。

臉書社團登山通報站今天貼文指出，台中市和平區環山部落公告，禁止越野機車進入社區與馬武霸山，陸續還有其他部落考慮跟進，引發網友議論。

台中市和平區平等里里長詹森接受中央社記者電話訪問時表示，越野機車進入部落的聲音相當大，因部落分布屬於環狀，車輛只要經過，整個部落都會聽到聲音，且車輛速度又快，常沒有注意道路旁的老人與小孩相當危險。

詹森說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，部落就研擬要禁止越野機車進入，疫情期間時因為沒有人車就比較沒有討論，現在解封後，越野機車的問題又再度浮現，現在部落已開始研擬禁止越野機車。

台中市警察局和平分局環山所所長宋忠信表示，會與當地社區探討相關問題，另警方若發現越野機車未懸掛車牌行駛，一定會依規定取締，並呼籲民眾駕駛交通工具進入部落，應注意音量及行車安全。