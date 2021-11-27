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台中東友扶輪社守護環境 松柏漁港600人淨灘

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供
台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供

台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾，副市長黃國榮感謝扶輪社長期熱心公益，和市府攜手同心打造更溫暖有愛的台中，維護海岸環境不分你我。

台中市議員李中說，東友扶輪社社友們今天齊赴松柏漁港，使用台灣湛藍海洋聯盟開發的「垃圾自動化清掃機具」進行淨港作業，與在地福德里社區居民一起淨灘，希望國人重視海洋垃圾問題，一起為海洋潔淨而努力。

東友扶輪社鄭永南社長說，社友們不僅投入淨港，還與在地社區充分協做，設立創新機具相關操作與維護人員培訓中心，既能讓社區提升環境意識，還能有人力投入日常減量淨港與大數據分析的工作，授人以漁的模式很值得學習。

副市長黃國榮說，維護海岸環境不分你我，市府長期號召公司行號、企業、學校社團、公益團體、宗教團體及環保團體認養海岸線，齊力參與海岸清潔維護行動，營造優質美麗海岸。

今年截至10月底，已輔導165艘漁船標示網具，回收去化近1萬公斤廢棄漁網，同時在松柏漁港、五甲漁港、塭寮漁港、麗水漁港4處第二類漁港，設置海漂廢棄物暫置區，執行海漂廢棄物去化工作，為海洋環境而努力。

社會局長彭懷真感謝人民團體熱心公益，出錢出力，扶輪社長期參與社會服務，關懷弱勢不遺餘力，呼籲大家重視台灣海岸生態和環境保護，推廣「地球永續，環保優先」觀念。

今天環保局長陳宏益、都發局長黃文彬、議員張耀中也特別派代表到場參與，大家都希望有更多的民眾，一起加入保護海洋環境與生態的行列。

台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供
台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供
台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供
台中市東友扶輪社今天舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾。圖／李中提供

海洋垃圾 台中市

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