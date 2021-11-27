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爭取10年的潭子國民暨兒童運動中心 今終於開幕

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，規劃大人、小孩運動空間，有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、飛輪教室外，還有受歡迎的兒童體育學院。圖／台中市政府提供
台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，規劃大人、小孩運動空間，有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、飛輪教室外，還有受歡迎的兒童體育學院。圖／台中市政府提供

歷經10年爭取，台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，成為台中市第6座國運中心、第3座兒運中心，規劃大人、小孩運動空間，有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、飛輪教室外，還有受歡迎的兒童體育學院，規劃兒童專屬運動區域及課程。市長盧秀燕表示，市府持續打造酷城市、酷運動、酷台中，歡迎市民朋友踴躍利用，享受運動的快樂。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧市長強調，經歷2任總統、3任市長，潭子國民暨兒童運動中心終於開幕啟用，她心中充滿感謝，包括教育部體育署2億500萬元及交通部公路總局7466萬元，市府自籌預算2億多元，以及立委楊瓊瓔、在地市議員全力支持與爭取，總經費約5億元，一路走來非常但非常值得。

她指出，國民運動中心坐落潭子運動公園裡面，連結鄰近戶外網球場、籃球場、游泳池等，室內場館啟用後可提供市民及兒童運動空間，也是全國唯一特色，大人、小孩都可以來運動、健身，落成啟用後也有很好營運團隊進駐，希望全民運動、全民健身。

潭子區總人口數逾10萬人，結合鄰近潭雅神共達27萬人，運動局長李昱叡指出，除了市民最期待的游泳池、體適能中心及綜合球場等設施外，也是首座將「兒童體育學院」型式課程納入規劃設置的運動場館，全區占地面積達1.29公頃，周邊連結洲際棒球場、潭雅神綠園道與潭子壘球場等指標性場域。

運動局說明，潭子國民暨兒童運動中心委由雷萬鈞股份有限公司經營管理，主體建築為地下2層、地上4層建築體，館內設有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、有氧教室、體適能中心、飛輪教室、等民眾喜愛的核心運動設施，並提供附屬地下停車場。

同時規劃閱覽區、多功能教室、兒童游泳池及兒童體適能區，也將提供有氧、瑜珈與飛輪體驗課程、兒童課程、各式活動講座等多面向活動，讓民眾感受全新運動升級體驗。

台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，市長盧秀燕到場祝賀。圖／台中市政府提供
台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，市長盧秀燕到場祝賀。圖／台中市政府提供
台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，市長盧秀燕到場祝賀。圖／台中市政府提供
台中市潭子國民暨兒童運動中心今(27日)正式開幕，市長盧秀燕到場祝賀。圖／台中市政府提供

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