感謝東螺媽保佑疫情平安 馬來西亞台商敬獻珍珠披肩

馬來西亞上市公司SKB辛建文捲門集團董事長辛慶利因先前有到北斗鎮東螺媽媽祖廟參拜，今天再度到東螺媽祖廟參拜還願，並敬獻珍珠披肩給媽祖，感謝媽姐在疫情期間的保佑。

東螺媽祖廟主委薛銘財說，SKB辛建文捲門集團董事長辛慶利、執行董事周麗心先前曾參與南瑤宫到東螺媽媽祖廟進香活動，原本訂今年9月9日要來敬獻珍珠披肩，但向媽祖擲筊沒有得到聖筊，應該是那時海外疫情還不適合來台，上個月再擲筊媽祖就有聖筊，剛好總統蔡英文訂12月初要表揚海外企業楷模辛慶利，他們也能在這次向東螺媽敬獻珍珠披肩。

今天辛慶利、周麗心夫婦帶著珍珠披肩敬獻給北斗東螺媽祖，現場觀禮者有彰化縣政府民政處長賴致富、北斗鎮長李玄在、國策顧問魏明谷、民進黨彰化縣黨部主委邱創進、前立委鄭汝芬等人。

辛慶利說，參拜過東螺媽後回馬來西亞覺得事業順心、大家都很平安，所以此次再回來參拜，希望媽祖保佑全國人民、國泰民安。