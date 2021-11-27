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優質濁水米加工 和美農會推出「米香」熱銷
彰化市、和美鎮等北彰化區域過去蒙受農地污染陰霾，很長一段時間在稻米推廣上受限，隨著縣府陸續整治改善農土並經監測後，汙染土地逐一解列，將農地還給農地後，陸續恢復耕作，和美鎮農會近年也積極輔導農民種植有生產履歷的稻米，並推廣台灣在地好米做出的米香產品，廣受好評。
和美鎮農會推廣國產羊肉羊奶、輔導國產米糧創新行銷與食農教育，今天在舉辦農業產業活動暨農民節表揚活動，總幹事謝燕如上任積極行銷在地的農特產品及文化資源，10月剛發表的「禾美米菓香」也在現場展售，她指出，和美稻作過去成為農地污染的受害者，要扭轉消費者的印象非一朝一夕，但推出以濁水米製成的米香，算是踏出第一步。
謝燕如說，今年有15公頃稻田通過生產履歷，但烘乾、碾米和加工過程難與一般稻作分開製成產品，因此先以優質黑糯米、逢萊米做加工，當在地農民看到效益，才會願意改變過往習慣，接受農會輔導，有驗證、履歷的產品才能與市場做區隔，建立起品牌。
彰化縣長王惠美今天也到場，她說，和美鎮農會認真在做有機認證，要讓稻米從產地到餐桌的履歷都很清楚。縣府推動「彰化優鮮」的認證，目前通過3章1Q的農產品已通過審核的有260餘件，期待明年能加倍成長，希望提供優質農產品能讓鄉親吃得更加健康、安全。
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