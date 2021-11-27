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影／季節限定！愛在蕎麥花開時 拍美照來這就對了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮儒林路蕎麥花田盛開，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影
二林鎮儒林路蕎麥花田盛開，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影

季節限定！彰化縣二林鎮公所舉辦「愛在蕎麥花開時」文化季活動，民眾不僅可在大片花田拍美照，今天還舉辦第一屆日式手打蕎麥麵競賽，並有日本老師大洞敦史在花田前演唱日本三線琴，結合蕎麥花田美景、健康食農教育推廣，吸引不少親子參加。

二林鎮長蔡詩傑說，蕎麥花的花語是「戀人」，蕎麥花開時不僅是個浪漫地景，蕎麥也是養生食品，到二林儒林路蕎麥花田前還有一整排美人樹相映成趣，舉辦「愛在蕎麥花開時」文化季，希望大家到二林遊賞蕎麥花田、吃健康蕎麥食品。

農委會水土保持局及彰化縣政府輔導二林鎮公所舉辦「愛在蕎麥花開時」系列活動，請到日本師傅大洞敦史擔任日式手打蕎麥麵老師進行密集教學，培訓出8位種子教師後，在育德國小、二林國小、香田國小、鎮立幼兒園等學校進行食農教育及蕎麥飲食校園推廣，今天也在蕎麥花田前舉辦第一屆日式手打蕎麥麵競賽，民眾還可以免費品嘗種子教師的手藝。

今天也結合第八屆伯立歐蕎麥公益線上路跑接力活動啟動儀式，邀請藝人陳子強及梁佑南等人一同為籌建伯立歐家園而跑；被花海圍繞的會場還安排大洞敦史老師演唱三線琴、小丑魔術秀、二林特色農產暨青農創意市集，新設的愛戀主題拍照框也吸引大家拍網美照，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。

二林鎮儒林路蕎麥花田新設的愛戀主題拍照框也吸引大家拍網美照，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影
二林鎮儒林路蕎麥花田新設的愛戀主題拍照框也吸引大家拍網美照，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影
二林鎮儒林路蕎麥花田新設的愛戀主題拍照框也吸引大家拍網美照，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影
二林鎮儒林路蕎麥花田新設的愛戀主題拍照框也吸引大家拍網美照，民眾可把握最近花期前往賞景拍照。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮公所舉辦「愛在蕎麥花開時」文化季活動，也結合伯立歐蕎麥公益線上路跑接力活動啟動儀式，一起為籌建伯立歐家園而跑。圖／二林公所提供
彰化縣二林鎮公所舉辦「愛在蕎麥花開時」文化季活動，也結合伯立歐蕎麥公益線上路跑接力活動啟動儀式，一起為籌建伯立歐家園而跑。圖／二林公所提供

花田 食農教育

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