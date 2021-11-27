疫情衝擊 彰化家扶中心受助家庭增加

新冠肺炎疫情影響各產業，弱勢家庭也連帶增加，彰化家扶中心統計今年與往年相比，新增戶比往年平均多了約30戶，不少家長頓失工作，透過轉介、自己求助成為家扶受助家庭，但今年7月到10月的捐款銳減，即便疫情趨緩，也未明顯起色。

彰化家扶中心今天於和美本部、彰化、員林、田中及二林共五個服務據點辦理新戶說明會與現金發放及實物發放。督導孫皎容說，截至今年9月扶助縣內1743戶經濟弱勢家庭，共3080位兒少，受疫情三級警戒影響，大環境不景氣使許多小康的家庭也面臨經濟拮据的窘境，今年加入受扶助家庭行列就增加172戶新戶，每年受助家庭會有所增減，與往年相比，弱勢家庭的需求和數量明顯增加。

彰化家扶中心以往使用急難救助金常用於受助家庭有人生病醫藥費、身故的喪葬費，但今年增加許多突然失業，沒有收入的家庭，彰化家扶主任王震光指出，下半年支出的急難救助金就比往年增加8、90萬，其中包括約20多戶雖原本不是家扶受助戶，但疫情期間打電話求助，為避免憾事，還未訪視前先緊急提供捐款度過難關。

王震光指出，依據家扶基金會2020年統計，有57.1%弱勢家庭總收入未達25000元，相較政府公告的國人每人最低生活指標的13288元來說，低了1/3，難以提供孩子穩定的基本成長需求，透過經濟扶助、助學金發放、急難救助等幫助。