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南投路邊停車無身障和婦幼車位 媽媽找不到車位可停

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣路邊停車格沒有劃設身障車位，對身障者並不友善。記者江良誠／攝影
南投縣路邊停車格沒有劃設身障車位，對身障者並不友善。記者江良誠／攝影

南投是觀光大縣，但環境對婦幼和身障者並不友善，台中市余小姐最近帶幼兒到南投市旅遊，發現停車困難，繞了市區一圈，才發現路旁根本沒有婦幼車位，且占用情況嚴重。南投縣政府表示，南投縣未實施路邊停車收費，因此沒有劃設，縣府將在明年7月收費，將統一規畫相關車位，提供更便利的停車環境。

南投縣議員蔡銘軒說，草屯鎮也沒有婦幼車位、卸貨車位，經常接獲民眾因為臨時停車，被檢舉達人拍照舉發，讓民眾相當困擾。他說，政府2018年推婦幼車位，但根據他訪查，草屯鎮僅一個婦幼停車位，南投縣沒有實施路邊收費，讓這些方便婦幼身障者的措施形同虛設。

縣議員陳宜君也說，南投縣停車政策應通盤檢討，對婦幼、身障和卸貨車位都要妥善劃設，讓婦幼和身障者停車權益獲得保障，讓他們感受到友善的生活環境。另外，實施停車收費，可以整頓道路停車秩序，也增加縣府的自有財源，縣府應該積極規畫，改善違停占用停車位亂象。

南投縣工務處長陳錫梧說，南投縣尚未實施停車收費，因此僅路外停車場需劃設身障車位，婦幼車位則只有停車場需劃設，為了解決路邊停車問題，縣府已經邀請草屯、南投、埔里、竹山等四大鄉鎮市論制訂路邊停車收費自治條例，竹山鎮認為市區道路較狹窄不適合再畫設停車格，南投、草屯和埔里都希望能實施，預計明年7月實施，到時身障車位卸貨車位也會一併規畫。

蔡銘軒說，鄉鎮市區部分道路狹窄，實施路邊停車收費後是否該改為單行道，縣府也應納入考量，藉此改善市區交通，提升旅遊品質也符合公平正義。

南投 身障者 埔里

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