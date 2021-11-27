中二選區她被擋在外！林靜儀質疑：只寫姓名就可以進？

台中市第二選區立委補選選情激烈，參選人衣服上的字也成爭議！民進黨參選人林靜儀選今天參與龍井區龍津順福宮重建入火安座大典後受訪，被問及她今天第一場公開行程早上6時30分參與沙鹿區登山健行暨推廣節能活動時，因穿著寫有「立法委員候選人」字樣，被阻擋在外，無法進入會場？對此，她回應，我們可以尊重主辦單位，尤其是公務機關，但她質疑，是否有不平等的對待？她身上寫有「立法委員候選人」，有參選人身上只寫有「姓名」就可以進去，她認為，地方行政主管機關應把規矩用好，大家都可以配合。

林靜儀競選團隊說明，林靜儀尊重主辦單位，沒有進入會場，只在入口處附近與鄉親握手、致意。 台中市第二選區民進黨參選人林靜儀選今天一早參與沙鹿區登山健行暨推廣節能活動因穿著寫有「立法委員候選人」字樣被擋在外，她尊重主辦單位只在入口處附近與鄉親握手、致意。圖／林靜儀提供 台中市第二選區民進黨參選人林靜儀選今天一早參與沙鹿區登山健行暨推廣節能活動因穿著寫有「立法委員候選人」字樣被擋在外，她尊重主辦單位只在入口處附近與鄉親握手、致意。圖／林靜儀提供 台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天參與龍井區龍津順福宮重建入火安座大典，外套後方及右側（被紅綵帶擋住）都綉有姓名「顏寬恒」。記者趙容萱／攝影 台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天參與龍井區龍津順福宮重建入火安座大典，外套後方及右側都綉有姓名「顏寬恒」。記者趙容萱／攝影

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