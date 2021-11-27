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南瑤宮十會媽角頭祈安繞境起駕 拜訪百間友宮廟

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境今起駕，彰化縣長王惠美（中）以繞境榮譽主委身分與彰化市長也是南瑤宮管理人林世賢（左二）等人參與。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境今起駕，彰化縣長王惠美（中）以繞境榮譽主委身分與彰化市長也是南瑤宮管理人林世賢（左二）等人參與。記者林敬家／攝影

相隔10年之後，彰化南瑤宮再度展開天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境，由開基三媽天上聖母會同十會媽聯合出巡為鄉親祈求平安，將行經9個鄉鎮市，拜訪100多間友宮廟，南瑤宮也規劃在未來三年繞境北彰化、台中市、南投縣南瑤宮信仰圈各個角頭。

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境今早在南瑤宮起駕，彰化縣長王惠美以繞境榮譽主委身分與彰化市長也是南瑤宮管理人林世賢等人參與。

南瑤宮於2011年起至2014年舉辦開基三媽天上聖母繞境十會媽角頭活動，十會媽聯合出巡，當時歷時四年巡視450多個角頭、513間友宮廟、53處公司行號學校。時隔多年，各媽會角頭及各地信徒一直詢問，南瑤宮何時會再舉辦繞境，殷殷期盼彰化媽再到各地賜福，林世賢經請示媽祖允准，今年起將再連續舉辦4年。

王惠美表示，媽祖慈悲看顧鄉親，讓我們在疫情期間能夠平安度過，守住彰化，這次由開基三媽與十會媽聯合出巡，為期7天6夜，為大家祈求平安，預計2024年龍年就是南瑤宮六十年一度的慶成清醮，今年先年繞境向各角頭一一拜訪為盛事做準備。

林世賢表示，即日起至12月3日繞境，將行經花壇、大村、員林、社頭、永靖、埔心、埔鹽、溪湖、秀水各鄉鎮市，拜訪100多間友宮廟，讓所有南瑤宮信徒得以共沐彰化媽神恩，也找回許多流失角頭及久未聯繫宮廟。

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境今起駕。 記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境今起駕。 記者林敬家／攝影
南瑤宮十會媽角頭祈安繞境起駕，七天六夜將拜訪百間友宮廟。 記者林敬家／攝影
南瑤宮十會媽角頭祈安繞境起駕，七天六夜將拜訪百間友宮廟。 記者林敬家／攝影
南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境，開基三媽暨十尊會媽聯合出巡今天起駕。記者林敬家／攝影
南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境，開基三媽暨十尊會媽聯合出巡今天起駕。記者林敬家／攝影

南瑤宮 角頭

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