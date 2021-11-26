轟動武林驚動萬教 掌中戲宣導學生反毒好吸睛

藥物濫用嚴重，且年齡層逐漸下降，教育部統計發現國小已有多起案例，為加深學生反毒意識並認識傳統文化，台中市議員吳敏濟特邀獲薪傳獎《五洲園掌中劇團》到甲安埔五所國中巡演《吸毒者的醒悟–反毒掌門人》劇碼，昨(25日)到大甲順天國中，以掌中戲進行反毒宣導，吸睛且博得滿堂采。

《吸毒者的醒悟–反毒掌門人》，故事描述富甲一方的錢家莊少莊主錢忠，年少因染毒販毒而沈淪，最後在親情呼喚下幡然悔悟，投入官府協助史艷文緝毒行動以自我救贖。

陳姓同學說，在家很少看到布袋戲，能在學校觀賞布袋戲表演，覺得很新鮮。王姓同學也說，第一次看現場演出的布袋戲，還結合反毒宣導，黃大師的表演幽默又風趣。

吳敏濟指出，根據教育部「108年學生非法藥物使用行為調查研究摘要報告」，108年校安通報藥物濫用個案多達608人，國小已有5例個案、國中184例、高中職315例、大專104例，顯見吸毒人口已持續低齡化。

順天國中校長蔡仁政說，感謝吳敏濟議員關心青年學子，爭取五洲園布袋戲到校演出，而且是跨界結合反毒宣導，為校園防制毒品宣導注入更多力量。