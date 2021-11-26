往返日月潭第1套區間測速 警方澄清啟用日期未定

南投縣警察局在台21線南投縣魚池鄉大雁往返埔里鎮桃米路段建置全縣首套區間測速系統，並公告指明年元旦啟用「科技執法設備」遭誤解。警方今天澄清，區間測速啟用日期未定。

南投縣警察局交通警察隊11月23日在縣警局官方網站發布「新增科學執法儀器設置地點一覽表」，內容即包含已建置數個月卻遲未啟用、位於省道台21線指標約51.1到53.9公里處的「固定式區間平均速率執法設備」。不過交通隊這篇公告內文，並未加註實施日期。

縣警局埔里分局第五組11月25日轉發交通隊這篇公告時，內文卻寫「南投縣警察局訂於111年1月1日啟用部分新設置的固定式測速照相及科技執法設備」，其中這句「科技執法設備」，讓鄉親認為是區間測速系統元旦將啟用，紛紛轉發訊息提醒勿超速，以免荷包失血。

縣警局交通隊今天澄清這套區間測速設備仍待檢驗，元旦可能來不及啟用；另外，埔里分局第五組下午也撤除這篇轉發的公告，埔里分局副分局長涂瑞湮說，元旦啟用是新增固定、流動測速照相設備，非指區間測速，分局的公告用字不精準已撤除，抱歉造成民眾誤會，由於系統尚未通過檢驗，正式啟用日期待交通隊公告。

這套區間測速建置在台21線往返日月潭、埔里鎮與魚池鄉交界路段，由於沿路多彎發生多次嚴重事故，縣警局今年選定在此建置南投縣首套區間測速系統，南北雙向取締，速限60公里，不過從上半年建置至今，硬體設備早已完成，路邊也可見告示，卻遲未通過檢驗。

魚池鄉長劉啟帆也透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，目前魚池鄉大雁往返埔里鎮桃米的區間測速設備，啟用日期仍未定，若有更新消息，會第一時間提醒鄉親，但無論如何，用路人都要注意安全。