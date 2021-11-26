愛心不打烊 員林國際青商捐速食粥助弱勢

台灣今年爆發Covin-19本土疫情，很多活動停辦，員林國際青年商會今天把活動經費作防疫和關懷弱勢，今天捐贈合計180份海鮮粥和燕麥粥給彰化縣社區營造協會員林食物銀行，歲末年終溫暖弱勢家族和民眾的心。

員林國際青年商會在員林市萬年宮舉辦捐贈儀式，員林國際青年商會社區活動委員會主任委員張家福說，聯合國SDGs有17項核心目標，其中第二項「SDG2消除飢餓」確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業，指標意義在於為解決飢餓問題所做的努力、為改善環境所做的貢獻、為受衝突影響地區爭取和平的努力，以防止利用飢餓成為戰爭和衝突的物品方面所發揮的推動作用，因此員林國際青年商會結合食物銀行，把物資作有效的分配。

員林國際青年商會以前參與潑水節、二手物拍賣等活動，今年響應全民防疫，送出1000份隔板給大員林地區小學，後來發現防疫期間有低收入戶連開伙都成問題，今天捐贈各90份海鮮粥和燕麥粥，請食物銀行轉贈弱勢民眾。