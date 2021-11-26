占用校地30年 彰化市文小七預定地拆除增建違章

彰化縣府1988年公告徵收彰化市文小七用地，現部分用地為平和國小建和分校，但基地南側長期有住戶居住， 縣府因完成徵收程序，今天進行第一波違建拆除作業，將13處新增建的車棚、鐵皮屋，沒有實際居住的部分拆除，縣府昨天也拆除彰化市中央里占用道路的違章建築，約150平方公尺。

彰化違章建築拆除經費每年約100多萬，經費有限下，上千件的排拆案件待處理，針對有公安疑慮的案件率先拆除。彰化市文小七用地位在市中心巷弄，但住戶所在的空間可見老舊矮房、也常淹水，與鄰近新建案宛如不同世界，目前仍有40多戶住在這裡，居民稱他們的生活就像是都市的貧民住區。

縣府指出，因已完成徵收程序，彰化縣府已取得土地所有權，法院也在2009年裁定文小七原住戶無權使用，地上物屬違章建築，今排定拆除空地違建，其餘3千2百平方公尺土地占用部分仍待處理。

縣府建設處昨天也會同警方、彰化市公所及台電、台水等管線單位，執行彰化市中央里違章建築拆除，違建物坐落在彰化縣政府及彰化市公所所有土地，建設處指出，建築物原為彰化市公所員工宿舍使用，但遭員工子孫續佔並增建違法使用，因該址屬「彰化市都市計畫」計畫道路範圍，違建物年久失修已有公安疑慮，為讓都市發展及市容景觀執行拆除，過程未受阻礙。

建設處指出，只要是影響公共利益的違章建築，一定優先拆除，違建拆除後的廢棄物應由違建所有人自行清除，逾期未清除者視同廢棄物，縣府將依「廢棄物清理法」處理。