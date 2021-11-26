台中十大伴手禮票選開跑 購物節APP就能投票
2022台中市十大伴手禮票選活動，即日起至12月5日展開網路票選，活動首度結合「台中購物節」手機APP，民眾註冊並登入就可投票，參與投票者還能參加抽獎。
台中市工商發展投資策進會今天發布新聞稿指出，本屆十大伴手禮票選，22日於台中市政府內先進行「專家評選」，有近200家廠商參加，經13名產官學界專家遴選後，產出前百大優質伴手禮名單。
工策會總幹事黃于珊表示，本屆以「口袋名單」為主題，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與全台民眾分享屬於台中人的驕傲。
黃于珊指出，前百大參賽商品食品類包括糕餅、乾拌麵，更有4家農漁會擠進百強之列；非食品類包含文創商品、手工皂、木工漆器等工藝品。
工策會說明，即日起至12月5日開放民眾網路票選，民眾註冊並登入台中購物節APP，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡是參與網路票選的民眾，還有機會抽中好禮。
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