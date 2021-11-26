快訊

超跑3惡少打傷大學生引公憤 道上放話要好好「照顧」

道瓊期指重挫近900點 南非新變種病毒疑慮持續發酵

台中十大伴手禮票選開跑 購物節APP就能投票

中央社 / 台中26日電

2022台中市十大伴手禮票選活動，即日起至12月5日展開網路票選，活動首度結合「台中購物節」手機APP，民眾註冊並登入就可投票，參與投票者還能參加抽獎。

台中市工商發展投資策進會今天發布新聞稿指出，本屆十大伴手禮票選，22日於台中市政府內先進行「專家評選」，有近200家廠商參加，經13名產官學界專家遴選後，產出前百大優質伴手禮名單。

工策會總幹事黃于珊表示，本屆以「口袋名單」為主題，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與全台民眾分享屬於台中人的驕傲。

黃于珊指出，前百大參賽商品食品類包括糕餅、乾拌麵，更有4家農漁會擠進百強之列；非食品類包含文創商品、手工皂、木工漆器等工藝品。

工策會說明，即日起至12月5日開放民眾網路票選，民眾註冊並登入台中購物節APP，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡是參與網路票選的民眾，還有機會抽中好禮。

伴手禮 台中市

延伸閱讀

台南推汰換舊機車 搭配購物節抽大獎可一舉兩得

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

台中購物節突破150億元 加碼抽出50萬元幸運兒

台中購物節破150億 加碼抽50萬元現金獎

相關新聞

不想再整天聞腐屍臭味 大村居民今自救抗議羽毛工廠

彰化縣大村鄉同益企業股份有限公司在地和周邊村落近百名居民，今天上午舉牌和拉白布條抗議同益處理家禽羽毛，長期散發惡臭汙染空...

台中新打卡景點！歷史建築華麗變身漫畫插畫青創市集

台中市勞工局說，台中市的歷史建築「台中市第四市場」日式老建築因建國市場設置沒落，塵封在台中人的回憶中，後經市府引進民間資...

占用校地30年 彰化市文小七預定地拆除增建違章

彰化縣府1988年公告徵收彰化市文小七用地，現部分用地為平和國小建和分校，但基地南側長期有住戶居住， 縣府因完成徵收程序...

台中明年鼓勵私人闢建停車場1格3千 議員對補助有疑慮

台中市人口激增，停車位、停車場嚴重不足，交通局設置「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」編列600萬預算，鼓勵民間開闢...

南投中潭公路區間測速趕不及元旦實施 縣警局修正公告

南投縣中潭公路桃米到魚池大雁段，原本安裝縣內首座區間測速照相設備，限速60公里，自今年2月起一直受到附近居民的關注，魚池...

南投最熱門運動場所 縣立體育場明年1月重修暫停開放

南投縣立體育場是全縣最重要的運動場所，每天有上千人在體育場跑步、運動，但跑道使用14年已經老舊破損，縣政府將在明年1月4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。