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南投中潭公路區間測速趕不及元旦實施 縣警局修正公告
南投縣中潭公路桃米到魚池大雁段，原本安裝縣內首座區間測速照相設備，限速60公里，自今年2月起一直受到附近居民的關注，魚池鄉長劉啟帆也多次在個人臉書官宣，網友一片哀嚎後，南投縣警局交通隊上午強調，由於區間測速照相設備仍在中央檢驗中，恐趕不及明年元旦實施，埔里分局強調是依縣警局的公告發布訊息，目前路段設備目前尚未啟用。
中潭公路是往來埔里、日月潭的重要道路，其中51.1公里至53.9公里處（桃米至大雁）的長下坡且多彎道，車輛經常超速行駛，多次發生嚴重車禍，埔里分局昨天公告，台21線埔里路段測速照相設備將於明年元旦將啟用，讓民眾一度在網路各社群轉載爭相走告，不少網友表示，區間測速和固定式測速照相不同，科技執法設備反而只會更危險，一直看時速表怕超速，反而沒注意前方車況，減速中反而更會塞車。
南投縣警局交通隊指出，過去除設置固定式測速照相桿，也不定期規劃移動式測速執法，今年初在中潭公路上述路段，設置台製廠商研發的區段測速設備後，原本計畫將以科技輔助取代執法人力，但因部分零組件被認為可能來自中國大陸，經全部重新送檢後，原本計畫在明年元旦正式啟用，但區間測速照相設備仍在檢驗中，恐趕不及明年元旦啟用，只能修正公告強調「區間測速設備目前尚未在啟用設備行列」。
不料埔里警分局昨在官網公布「南投縣政府警察局部分新設置之固定式測速照相及科技執法設備啟用」，附上新設置執法設備及地點的PDF檔，全文吸引破萬人點閱，還立即遭截圖、轉載到各《臉書》社群，讓南投縣交通隊不得不回應解釋，台21線51.1公里至53.9公里路段，目前設置的區間測速照相設備仍在檢驗中，所以並非111年元旦新增的測速照相照相設備。
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