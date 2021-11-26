南投中潭公路區間測速趕不及元旦實施 縣警局修正公告

南投縣中潭公路桃米到魚池大雁段，原本安裝縣內首座區間測速照相設備，限速60公里，自今年2月起一直受到附近居民的關注，魚池鄉長劉啟帆也多次在個人臉書官宣，網友一片哀嚎後，南投縣警局交通隊上午強調，由於區間測速照相設備仍在中央檢驗中，恐趕不及明年元旦實施，埔里分局強調是依縣警局的公告發布訊息，目前路段設備目前尚未啟用。

中潭公路是往來埔里、日月潭的重要道路，其中51.1公里至53.9公里處（桃米至大雁）的長下坡且多彎道，車輛經常超速行駛，多次發生嚴重車禍，埔里分局昨天公告，台21線埔里路段測速照相設備將於明年元旦將啟用，讓民眾一度在網路各社群轉載爭相走告，不少網友表示，區間測速和固定式測速照相不同，科技執法設備反而只會更危險，一直看時速表怕超速，反而沒注意前方車況，減速中反而更會塞車。

南投縣警局交通隊指出，過去除設置固定式測速照相桿，也不定期規劃移動式測速執法，今年初在中潭公路上述路段，設置台製廠商研發的區段測速設備後，原本計畫將以科技輔助取代執法人力，但因部分零組件被認為可能來自中國大陸，經全部重新送檢後，原本計畫在明年元旦正式啟用，但區間測速照相設備仍在檢驗中，恐趕不及明年元旦啟用，只能修正公告強調「區間測速設備目前尚未在啟用設備行列」。