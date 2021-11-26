南投最熱門運動場所 縣立體育場明年1月重修暫停開放

南投縣立體育場是全縣最重要的運動場所，每天有上千人在體育場跑步、運動，但跑道使用14年已經老舊破損，縣政府將在明年1月4日整修，體育場將暫停對外開放，縣府將儘速施工，趕在5月完工，提供全新舒適的跑道供民眾使用。

南投縣教育處副處長王淑玲說，縣立體育場跑道在96年整修，除舉辦全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會、全國原住民族運動會，同時每年在此舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會，跨年晚會，更是縣民平日運動的熱門場地。

不過，因為台灣夏季高熱多雨，且歷經14年高度使用後，運動場跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，跑道周邊的地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，影響民眾運動安全。

南投縣長林明溱也常在運動場慢跑、走路，對於運動場跑道老化危險相當清楚，要求教育處積極向體育署爭取前瞻經費辦理縣立體育場跑道整修，體育署補助2640萬元，縣府自籌560萬元整，總計3200萬元整，重新打造適合男女老幼、一般民眾與競技選手均適合運動的標準競技運動場所。