南投最熱門運動場所 縣立體育場明年1月重修暫停開放
南投縣立體育場是全縣最重要的運動場所，每天有上千人在體育場跑步、運動，但跑道使用14年已經老舊破損，縣政府將在明年1月4日整修，體育場將暫停對外開放，縣府將儘速施工，趕在5月完工，提供全新舒適的跑道供民眾使用。
南投縣教育處副處長王淑玲說，縣立體育場跑道在96年整修，除舉辦全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會、全國原住民族運動會，同時每年在此舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會，跨年晚會，更是縣民平日運動的熱門場地。
不過，因為台灣夏季高熱多雨，且歷經14年高度使用後，運動場跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，跑道周邊的地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，影響民眾運動安全。
南投縣長林明溱也常在運動場慢跑、走路，對於運動場跑道老化危險相當清楚，要求教育處積極向體育署爭取前瞻經費辦理縣立體育場跑道整修，體育署補助2640萬元，縣府自籌560萬元整，總計3200萬元整，重新打造適合男女老幼、一般民眾與競技選手均適合運動的標準競技運動場所。
王淑玲說，因12月4日至7日舉行全縣運動會及12月底舉辦跨年晚會，工程將明年1月4日開工，針對田徑場跑道整修、推擲區整建、跳遠區及周邊地坪整建等工作項目進行整修，但因體育場規模較一般標準運動場大，工期可能超過4個月，縣府將會全力趕工，最快在5月中旬完工，施工期間體育場暫停開放，但運動夜市在體育館大門廣場舉辦，不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言