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南投最熱門運動場所 縣立體育場明年1月重修暫停開放

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣立體育場是最熱門的運動場所，但因跑道老化隆起，縣府將封閉整修。記者江良誠／攝影
南投縣立體育場是最熱門的運動場所，但因跑道老化隆起，縣府將封閉整修。記者江良誠／攝影

南投縣立體育場是全縣最重要的運動場所，每天有上千人在體育場跑步、運動，但跑道使用14年已經老舊破損，縣政府將在明年1月4日整修，體育場將暫停對外開放，縣府將儘速施工，趕在5月完工，提供全新舒適的跑道供民眾使用。

南投縣教育處副處長王淑玲說，縣立體育場跑道在96年整修，除舉辦全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會、全國原住民族運動會，同時每年在此舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會，跨年晚會，更是縣民平日運動的熱門場地。

不過，因為台灣夏季高熱多雨，且歷經14年高度使用後，運動場跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，跑道周邊的地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，影響民眾運動安全。

南投縣長林明溱也常在運動場慢跑、走路，對於運動場跑道老化危險相當清楚，要求教育處積極向體育署爭取前瞻經費辦理縣立體育場跑道整修，體育署補助2640萬元，縣府自籌560萬元整，總計3200萬元整，重新打造適合男女老幼、一般民眾與競技選手均適合運動的標準競技運動場所。

王淑玲說，因12月4日至7日舉行全縣運動會及12月底舉辦跨年晚會，工程將明年1月4日開工，針對田徑場跑道整修、推擲區整建、跳遠區及周邊地坪整建等工作項目進行整修，但因體育場規模較一般標準運動場大，工期可能超過4個月，縣府將會全力趕工，最快在5月中旬完工，施工期間體育場暫停開放，但運動夜市在體育館大門廣場舉辦，不受影響。

南投縣立體育場跑道老舊，跳遠區地面明顯隆起變形，影響運動安全。記者江良誠／攝影
南投縣立體育場跑道老舊，跳遠區地面明顯隆起變形，影響運動安全。記者江良誠／攝影
南投縣立體育場是最熱門的運動場所，但因跑道老化隆起，縣府將封閉整修。記者江良誠／攝影
南投縣立體育場是最熱門的運動場所，但因跑道老化隆起，縣府將封閉整修。記者江良誠／攝影

體育 跨年晚會 南投

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