不想再整天聞腐屍臭味 大村居民今自救抗議羽毛工廠

彰化縣大村鄉同益企業股份有限公司在地和周邊村落近百名居民，今天上午舉牌和拉白布條抗議同益處理家禽羽毛，長期散發惡臭汙染空氣，環保防制設備「備而不用」，抗議居民要求縣政府拆除同益的農地違章工廠並勒令停工；同益陳姓法務人員表示，公司會盡量在法律及財務許可的範圍內改善，做到大家都可以接受的環境品質。

大村鄉反同益自救會民眾日前到縣政府抗議不拆除同益違章廠房，要求縣府勒令同益停工關廠，但自救會訴求未達成，今天轉往工廠外面抗議。縣議員賴澤民、張欣倩都表示，同益設廠約40年，根據環保局提供資料，2010年起被檢舉惡臭大概300次，違反環保法令被罰17次以上，光是今年罰款累計259萬元，同益被查獲涉嫌排放臭味，花錢聘請律師提起行政訴願，而非緊急改善汙染，令居民無法接受。

「今年今天上午的空氣最好，因為我們來抗議，他們（同益）不敢排放臭氣。」吳姓、劉姓、謝姓等多名村民大吐苦水，指出同益收集各地家禽羽毛製成飼料和肥，製造過程中發出如屍體腐爛的臭味，居民都要緊密門窗，開啟室內空氣清淨機，同益利用夜間偷排事業廢水，村民會同環保人員半夜摸黑錄影蒐證，假日政府公務人員休息，同益排偷臭氣，每次被取締都承諾會改善卻光說不練，把政府和民眾耍得團團轉。

在附近工廠上班的邱姓作業員也來抗議，「她的工作地點在同益北方，如果吹南風，陣陣惡臭飄進工廠，員工戴口罩也沒用，她希望同益能完全改善汙染，不要說一套、做一套。」劉姓居民說，村內另一家羽毛工廠30年前被抗議，很快遷廠外地，同益一再被檢舉抗議，既沒改善也不搬走，村民實在無奈，只好站出來抗議。

黃厝村長黃朝啟、平和村長賴居林、貢旗村長賴漢斌、美港村長賴福財、南勢村長黃玉河、福興村江耀庭等人到場，黃朝啟是同益的在地村長，向廠方法務人員強烈抗議「講幾十年說要改善，攏係來相騙。」要求同益負責人出面，拿出誠意跟村民對話，不要透過法務人員傳話。