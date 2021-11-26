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不想再整天聞腐屍臭味 大村居民今自救抗議羽毛工廠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉反同益自救會今天到同益企業股份有限公司大門外抗議，公司法務人員出面說明，被抗議的民眾嗆聲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉反同益自救會今天到同益企業股份有限公司大門外抗議，公司法務人員出面說明，被抗議的民眾嗆聲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉同益企業股份有限公司在地和周邊村落近百名居民，今天上午舉牌和拉白布條抗議同益處理家禽羽毛，長期散發惡臭汙染空氣，環保防制設備「備而不用」，抗議居民要求縣政府拆除同益的農地違章工廠並勒令停工；同益陳姓法務人員表示，公司會盡量在法律及財務許可的範圍內改善，做到大家都可以接受的環境品質。

大村鄉反同益自救會民眾日前到縣政府抗議不拆除同益違章廠房，要求縣府勒令同益停工關廠，但自救會訴求未達成，今天轉往工廠外面抗議。縣議員賴澤民、張欣倩都表示，同益設廠約40年，根據環保局提供資料，2010年起被檢舉惡臭大概300次，違反環保法令被罰17次以上，光是今年罰款累計259萬元，同益被查獲涉嫌排放臭味，花錢聘請律師提起行政訴願，而非緊急改善汙染，令居民無法接受。

「今年今天上午的空氣最好，因為我們來抗議，他們（同益）不敢排放臭氣。」吳姓、劉姓、謝姓等多名村民大吐苦水，指出同益收集各地家禽羽毛製成飼料和肥，製造過程中發出如屍體腐爛的臭味，居民都要緊密門窗，開啟室內空氣清淨機，同益利用夜間偷排事業廢水，村民會同環保人員半夜摸黑錄影蒐證，假日政府公務人員休息，同益排偷臭氣，每次被取締都承諾會改善卻光說不練，把政府和民眾耍得團團轉。

在附近工廠上班的邱姓作業員也來抗議，「她的工作地點在同益北方，如果吹南風，陣陣惡臭飄進工廠，員工戴口罩也沒用，她希望同益能完全改善汙染，不要說一套、做一套。」劉姓居民說，村內另一家羽毛工廠30年前被抗議，很快遷廠外地，同益一再被檢舉抗議，既沒改善也不搬走，村民實在無奈，只好站出來抗議。

黃厝村長黃朝啟、平和村長賴居林、貢旗村長賴漢斌、美港村長賴福財、南勢村長黃玉河、福興村江耀庭等人到場，黃朝啟是同益的在地村長，向廠方法務人員強烈抗議「講幾十年說要改善，攏係來相騙。」要求同益負責人出面，拿出誠意跟村民對話，不要透過法務人員傳話。

陳姓法務人員表示，鄰近有正新輪胎、華豐輪胎、美利達及多家養豬場，不只有同益一家工廠，同益還沒到環保局了解當地環境的環保標準，但會在法律範圍內和財務許可之下改善，做到大家都可以接受的環境品質，以不侵犯大家健康為原則。

彰化縣大村鄉反同益自救會今天到同益企業股份有限公司大門外拉白布條和舉牌抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉反同益自救會今天到同益企業股份有限公司大門外拉白布條和舉牌抗議。記者簡慧珍／攝影

自救會 口罩

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