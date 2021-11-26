福壽山農場楓葉紅了 吸引攝影迷搶拍

天冷氣溫降，福壽山農場內種植的楓樹陸續轉紅，楓葉與碎石路、松廬木屋相映，彷彿來到日本，吸引攝影迷搶拍，福壽山農場松廬木屋楓葉11月中旬轉紅，本週進入最佳賞楓期。

福壽山農場內栽植許多不同品種的楓樹，連日低溫，楓葉近9成都已轉紅，隨著光影變化，搭配碎石路、石燈籠及松廬木屋，令人感覺好像來到日本，吸引許多民眾前往賞楓。

福壽山農場副場長王仁助今天接受中央社記者採訪表示，松廬楓紅被很多遊客譽為最美的「楓」景，更吸引許多攝影愛好者到農場拍攝。福壽山農場松廬栽植了日本品種的掌葉楓，楓葉輕薄，楓紅隨著陽光呈現各種美景，11月初，福壽山農場鴛鴦湖周邊楓葉已轉紅，松廬楓葉至11月中旬陸續轉紅，本週進入最佳賞楓期。

福壽山農場表示，假日通往農場的道路壅塞，建議遊客可選擇平日上山賞楓，除賞楓外，到30日還有採果活動，週末假期還有星空導覽，從白天到黑夜，美景、美食、山嵐、雲影及夜景一次滿足。