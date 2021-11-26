入冬氣溫漸低 台中社會局關懷街友、照顧獨居長者

近來天氣變化，考量街友露宿在外，台中市社會局啟動兩波低溫關懷，一周來已至28處關懷訪視68位街友，發放外套、衛生衣、睡袋、毛帽、手套、襪子等禦寒物資和熱食，助街友度過寒冷的夜晚。

社會局表示，氣象預報氣溫下探12度時馬上啟動低溫服務，除發放禦寒物資，也與民間協力團體合作，提供避寒處所，包含東區「街友關懷協會」、中區「人安基金會—台中平安站」、中區「台灣社區家庭關懷協會」、北屯區「撒瑪黎雅婦女關懷協會」，避免街友夜宿街頭，發生失溫、凍死憾事。

照顧列冊獨居長者，社會局還推動「緊急救援系統」，協助獨居長者在疾病或發生意外時緊急救護通報，透過每日電話關心或回報，掌握長者活動情形並追蹤，請居住附近親友、里鄰長或員警確認長者安危，提供即時協助。