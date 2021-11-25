台中松竹路電桿林立惹民怨 台電：明年桿線下地

台中市北屯區松竹路為主要道路之一，大部份重劃並配合道路拓寬完成台電線路下地，唯獨松竹路二段電桿林立，影響交通、景觀，惹民怨；民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮經里長陳情後，積極爭取電桿下地，今邀集台電舉辦說明會。莊競程說，台電允諾將於明年完成松竹路二段桿線下地工程，屆時不但可提高供電安全，且有助於改善交通與美化景觀。

台電台中區營業處副處長顧育成說，松竹路二段由北屯路到昌平路二段間的桿線下地工程，長約1.4公里，是為了系統改壓工程，同時進行桿線下地作業；今年4月完成相關規劃工作，預計明年施作。不過，仍有放置變壓器的配電場所，需請當地里長及民代協助取得，俾利工程順利進行。

莊競程說明，此路段是當地最熱鬧、複雜的交通要道，民眾陳情常車輛爭道，險象環生，他與曾朝榮邀集台電等相關單位2次會勘，期望沿線電桿下地完工後，有助整體區域發展。