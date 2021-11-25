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創意口罩設計大賽徵稿 得獎者可望當口罩國家隊設計師

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣口罩大廠華新醫材集團舉辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，向全國喜愛設計的高中職、大專院校及研究所在學學生徵稿，得獎者更有機會成為華新特約設計師。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣口罩大廠華新醫材集團舉辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，向全國喜愛設計的高中職、大專院校及研究所在學學生徵稿，得獎者更有機會成為華新特約設計師。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣口罩大廠華新醫材集團舉辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，即日起到明年1月10日徵稿，全國喜愛設計的高中職、大專院校及研究所在學學生均可報名參加，得獎者更有機會成為華新特約設計師。

華新醫材董事長鄭永柱說，後疫情時代，戴口罩成為生活日常，口罩除了防疫作用外，更是時尚服裝配件，此次委託國立臺中科技大學商業設計系協辦，也鼓勵喜愛設計的年輕學子一展設計長才，期待能透過口罩設計競賽，展現新穎生活美學。

「華新生活、光彩幸福」口罩圖案設計競賽最高獎金金首獎三萬元，凡參賽成績獲選新秀獎以上得獎作品，經華新實際生產為口罩成品者，即贈送口罩1000片，預定明年1月20日舉行頒獎典禮，得獎作品展覽期間為2月21日至3月13日，詳情可查活動官網華新創意口罩全國設計大賽https://www.facebook.com/motexmask2021查詢。

彰化縣口罩大廠華新醫材集團舉辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，向全國喜愛設計的高中職、大專院校及研究所在學學生徵稿，得獎者更有機會成為華新特約設計師。圖／華新提供
彰化縣口罩大廠華新醫材集團舉辦「MOTEX華新創意口罩全國設計大賽」，向全國喜愛設計的高中職、大專院校及研究所在學學生徵稿，得獎者更有機會成為華新特約設計師。圖／華新提供

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