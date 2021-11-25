快訊

148元買咖啡、飲料就中獎！7-11統一發票千萬大獎開在這縣市

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

南投蓋青年住宅第1期 45戶112年完工才出售

中央社 / 南投縣25日電

南投縣政府自籌新台幣2億4500萬元推青年住宅第1期，合計45戶預定民國112年4月完工，縣府今天表示，已公告發布出售辦法，據此研議後續承購資格等法規，建造完成後公告出售。

南投縣政府建設處今天發布新聞稿表示，位於南投市文化路的青年住宅第1期工程9月29日動工，南投縣青年住宅出售辦法經南投縣法規審查委員會審查及縣務會議審查通過，11月22日公告發布施行，根據辦法內容，出售供年滿20歲至45歲中華民國國民居住。

建設處表示，出售辦法通過後，將據此研議後續「南投縣文化路青年住宅第一期承購資格作業須知」等法規，預定明年持續完成法制程序及須知擬定等作業，青年住宅第1期工程預計112年完工後公告出售。

南投縣政府自籌2億4500萬元推青年住宅第1期，研擬具資格承購對象為設籍南投縣一定期間，財產不超過500萬元且無自有住宅者，若申請符合資格人數超過縣府辦理出售戶數時，採公開抽籤方式決定承購人及選擇承購的住宅及停車位，簽約時出示相關證明文件。

根據縣府資料，首期規劃興建地下1層、地上7層共4棟，其中3房型約35坪共36戶、4房型約43坪共9戶，合計45戶，採光佳，格局除電梯外無暗房，每戶都有汽車、機車停車位各1，今年9月29日動土，預定112年4月完工，1戶價格目前初估約500萬元至600萬元。

青年住宅 南投 電梯

延伸閱讀

四大公投對決 藍綠白三陣營南投開講爭取支持

南投社工寒夜準備牛肉麵熱食 街友：感謝社會沒忘掉我

南投到宅沐浴車行遍13鄉鎮 為偏鄉失能長輩澡回幸福

影／南投銀髮人才服務據點啟用 阿嬤：有基本薪資就好

相關新聞

王美花空降選彰化縣長？邱建富：應該不會發生

民進黨全國主委聯誼會今天下午為台中市第二選區立委補選參選人林靜儀加油打氣。民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會召集人、彰化市前...

2022中台灣燈會縮水 僅在文心森林公園舉辦

2022年中台灣元宵燈會規模縮水，今年初受疫情影響，台中市停辦燈會，台中市議會今天審查觀旅局明年預算，燈會明年編列280...

企業家回饋故鄉捐長照福祉車 免費接送偏鄉長輩就醫

旅外企業家洪茂榮希望彰化二水故鄉的長者就醫有交通車可坐，特別捐贈一輛廂型車給台灣長照人才品管學會，當做長照福祉車，今天在...

向英雄致敬 顏寛恒臉書感謝資源回收做善事的趙文正

願有多大，力就有多大，顏寛恒今天在臉書PO文和照片，感謝住台中烏日的趙文正，不論炎夏寒冬都做資源回收，所得捐給慈善單位助...

南投社工寒夜準備牛肉麵熱食 街友：感謝社會沒忘掉我

東北季風報到，台灣氣溫明顯驟降，南投縣政府啟動走動式關懷服務，與人安基金會南投平安站這兩天探視關懷街友，準備禦寒衣物和熱...

南投到宅沐浴車行遍13鄉鎮 為偏鄉失能長輩澡回幸福

配合長照2.0服務升級，南投縣衛生局結合4家機構提供6台「到宅沐浴車」，今年服務全縣13鄉鎮市，讓2167位長輩能舒服輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。