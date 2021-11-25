南投蓋青年住宅第1期 45戶112年完工才出售

南投縣政府自籌新台幣2億4500萬元推青年住宅第1期，合計45戶預定民國112年4月完工，縣府今天表示，已公告發布出售辦法，據此研議後續承購資格等法規，建造完成後公告出售。

南投縣政府建設處今天發布新聞稿表示，位於南投市文化路的青年住宅第1期工程9月29日動工，南投縣青年住宅出售辦法經南投縣法規審查委員會審查及縣務會議審查通過，11月22日公告發布施行，根據辦法內容，出售供年滿20歲至45歲中華民國國民居住。

建設處表示，出售辦法通過後，將據此研議後續「南投縣文化路青年住宅第一期承購資格作業須知」等法規，預定明年持續完成法制程序及須知擬定等作業，青年住宅第1期工程預計112年完工後公告出售。

南投縣政府自籌2億4500萬元推青年住宅第1期，研擬具資格承購對象為設籍南投縣一定期間，財產不超過500萬元且無自有住宅者，若申請符合資格人數超過縣府辦理出售戶數時，採公開抽籤方式決定承購人及選擇承購的住宅及停車位，簽約時出示相關證明文件。

根據縣府資料，首期規劃興建地下1層、地上7層共4棟，其中3房型約35坪共36戶、4房型約43坪共9戶，合計45戶，採光佳，格局除電梯外無暗房，每戶都有汽車、機車停車位各1，今年9月29日動土，預定112年4月完工，1戶價格目前初估約500萬元至600萬元。