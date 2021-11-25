王美花空降選彰化縣長？邱建富：應該不會發生

民進黨全國主委聯誼會今天下午為台中市第二選區立委補選參選人林靜儀加油打氣。民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會召集人、彰化市前市長邱建富積極布局參選彰化縣長選舉，被問及「傳故鄉在彰化的經濟部長王美花空降選彰化縣長？」回應表示，他這陣子都在忙公投座談會，他相信民進黨團結一致，贏回2022年彰化縣長選舉，會推出最強的人選。至於若王美花空降是否會覺得在彰化付出都沒有了？邱建富說，這種事應該不會發生。

邱建富說明，根據日前全國黨代表大會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，非直轄市部分，非執政縣市經徵詢或協調後產生單一人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召。會推出最強人選，請大家拭目以待。

邱建富認為，現在的工作還是以公投的議題為主，我們非常肯定經濟部長王美花宣導天然氣第三接收站的公投議題，讓彰化縣民眾更加了解；民進黨彰化縣黨部積極宣導公投議題，已辦120多場小型客廳會，公投議題有信心贏得選民認同。