2022中台灣燈會縮水 僅在文心森林公園舉辦

2022年中台灣元宵燈會規模縮水，今年初受疫情影響，台中市停辦燈會，台中市議會今天審查觀旅局明年預算，燈會明年編列2800萬，比今年的2300萬增加500萬，但今年只有文心森林公園一個燈區，往年曾在台中公園、豐原等地設置副燈區，預算增加規模又縮水，引起議員質疑。台中市觀旅局表示，受疫情影響，許多宮廟、企業贊助減少，過去還有日本、港澳、對岸友好城市來台交流，疫情無法來台，燈區才會縮減，預算增加用在防疫設備、人員等。

台中市議會各委員會今天開始審查市府各單位預算，觀旅局明年歲入3106萬6千元，歲出為5億4千萬9百多萬元。最重要的是2022年中台灣元宵燈會，預算2800萬比今年增加500萬，但只在文心森林公園舉辦，引發藍綠議員質疑。

台中市觀旅局表示，往年燈會經費都編列近3000萬預算，去年因疫情本來就規劃縮小規模，增加500萬元是回到原本預算，少了副燈區的主因是疫情衝擊，宮廟、企業贊助減少，國際城市交流也停止，才規劃一個主燈區，但小提燈一樣製作18萬盞發放，沒有縮水。

民進黨議員陳淑華說，前兩任市長在港區藝術中心、台中公園、葫蘆墩公園都規劃副燈區，增加500萬元但只有一個燈區？好像又回到原台中市規模，這不合理。議員何文海說，沒有副燈區元宵氣氛和行銷氣勢都會減少；謝明源也說，剩一個燈區實在太少了，若站在防疫考量，應分散燈區，否則280萬市民、外縣市遊客都集中在文心森林公園，防疫更有風險，交通也會打結。

國民黨議員陳政顯認為，觀旅局不應預設立場，劃地自限，若明年農曆年疫情已穩定，經濟開始復甦，應先多規劃幾個燈區和亮點，趁機行銷台中，一年一度的燈會應該藉此吸引各縣市遊客，刺激城市經濟，且縣市合併已10餘年，過去起碼台中公園、葫蘆墩公園都有亮點，這樣的規劃和規模無法接受。