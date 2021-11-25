企業家回饋故鄉捐長照福祉車 免費接送偏鄉長輩就醫

旅外企業家洪茂榮希望彰化二水故鄉的長者就醫有交通車可坐，特別捐贈一輛廂型車給台灣長照人才品管學會，當做長照福祉車，今天在二水天主堂舉行捐贈儀式，讓在地長輩偏鄉就醫更方便。

長照福祉車捐贈儀式今天由二水鄉長蘇界欽及二水鄉婦女會理事長董美華代表捐贈者洪茂榮出席，將巴士鑰匙交給彰化醫院院長曾孔彥、代表台灣長照人才品管學會出席的敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠，與會者並上車試坐後完成簡單隆重儀式。

72歲的洪茂榮出生在二水，早年旅外打拚，在中國及菲律賓開有紡織廠，也投資不鏽鋼廠及建設公司，移民加拿大，目前住在台北，旅外有成後回饋故鄉，只要故鄉有需要，他總是不落人後，但為人相當低調，此次捐贈也沒有出席，在低調中完成他回饋故鄉的願望。

長照福祉車捐給台灣長照人才品管學會後，由該學會安排載送任務，鄉親預約車子後，照排定時間接送到彰化醫院，看完診再送回家。

二水鄉長蘇界欽說，洪茂榮偶然看到故鄉的二水日照中心做得很好，當初籌辦的彰化醫院前院長謝文淮很熱心，對於一個外地人為了二水盡心付出，深受感動，又看到二水鄉親若想到大的醫院看診路途比較遠，又不好意思叫子女請假載去就診，要坐車也很不方便，所以洪茂榮就向謝文淮前院長表達捐車意願，希望免費載鄉親到彰化醫院就醫看診。