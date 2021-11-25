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向英雄致敬 顏寛恒臉書感謝資源回收做善事的趙文正

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
顏寛恒今天在臉書PO文和照片，感謝資源回收做善事的趙文正。圖／取自顏寛恒臉書
顏寛恒今天在臉書PO文和照片，感謝資源回收做善事的趙文正。圖／取自顏寛恒臉書

願有多大，力就有多大，顏寛恒今天在臉書PO文和照片，感謝住台中烏日的趙文正，不論炎夏寒冬都做資源回收，所得捐給慈善單位助人，他堅持一切的善款都要靠自己資源回收賺來，顏寛恒在臉書寫著「向英雄致敬」。

顏寛恒在臉書寫著：「如果平常在街頭遇到他，你很難注意到這位白髮蒼蒼，彎著腰在路邊拾荒的趙文正爺爺；他不分春夏秋冬的在街頭做資源回收，一整個早上只能賺個幾十元，當寬恒握住他的手的時候，那是一雙飽經滄桑，卻如同一位溫柔的巨人一般的雙手。」

住烏日的趙文正今年70多歲，顏寛恒說，在世界的眼光中，是與許文龍、張榮發、戴勝益齊名的巨人，因為從民國68年開始，他一步一步，不分春夏秋冬在街頭資源回收的收入，都不是為了自己，而是為了那些弱勢者。

趙文正年輕時當鐵工收入不多，卻將剩下來的錢捐給所有他知道的慈善組織，世界展望會、家扶基金會、慈濟功德會，也捐給惠民學校兩百多位盲童，顏寛恒表示，趙文正獲得富比世的行善英雄獎後，也從來不跟人誇耀，依舊一年365天默默做資源回收行善。

顏寬恒在臉書寫下「寛恒能做的不多，但至少能夠握著趙文正爺爺的手說謝謝，聽聽他今天回收有多辛苦，陪他走上一程，跟他的夫人說趙爺爺多麼值得尊敬。寬恒也幫忙開眼鏡行的朋友轉交一副特別強化抗紫外線保護他眼睛的太陽眼鏡，跟趙文正爺爺說，眼鏡行的老闆也很尊敬他，如果隨時想要換鏡片，跟寬恒吩咐一聲就好。」

顏寬恒說，他會以趙文正爺爺的名義捐給惠明學校8萬4000元，因為這是民國103年時，趙文正捐給家扶在史瓦濟蘭一名貧童十年的認養費，「我們至少可以踏著英雄的足跡往前走。」

資源回收 顏寬恒

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