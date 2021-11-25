招待所蓋在公保地 顏寬恒：不是我買的依法處理

國民黨台中立委補選參選人顏寬恒遭爆料烏日招待所蓋在公保地上，顏寬恒今天表示，不是他買的，取得時已有地上物建築執照，若政府有徵收必要、須拆屋還地，依法處理。

國民黨台中第2選區立委補選人顏寬恒今天出席沙鹿區興安社區活動中心防疫宣導活動，他接受媒體聯訪，關於烏日招待所用地問題做上述表示。

顏寬恒指出，忘記土地取得的時間，不是他買的，取得的時候已有地上物的建築執照，一切按照法規進行，若政府有徵收的必要，須拆除地上物還地，則按照法律規範處理。

有媒體問及，有財經專家估算，顏寬恒身價超過10億，顏寬恒則表示，這個數字不知道如何計算，如果有不實指控，將會採取法律行動。選委會公布財產登記內容，顏寬恒的財產比4年前減少，顏寬恒說，資金合理運用，做生意有賺有賠。

媒體再問，顏寬恒和父親顏清標常出現在地方活動或飯局上，是「陸戰」策略嗎？顏寬恒表示，他每天都會出現在地方活動、飯局，造訪鄉親和鄰里，尋求支持者支持，合乎常理，他們挨家挨戶拜訪，參加公益活動或宗教活動，都依既定計畫走。

民進黨立委補選參選人林靜儀隨後也抵達興安社區活動中心防疫宣導活動，她和顏寬恒彼此握手互道加油。