聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投社工寒夜準備牛肉麵熱食 街友：感謝社會沒忘掉我
東北季風報到，台灣氣溫明顯驟降，南投縣政府啟動走動式關懷服務，與人安基金會南投平安站這兩天探視關懷街友，準備禦寒衣物和熱食。熱騰騰的牛肉麵，讓街友心中也暖起來，街友阿志說，感謝大家這麼晚還煮熱食，「讓我知道自己沒被遺忘」。
南投縣社會及勞動處長林志忠說，南投縣地廣人稀，街友分布區域大，提前安排社工在氣溫下降前，分別到南投、草屯、埔里、竹山及集集等地街友聚集處，確認是否有足夠禦寒保暖睡袋、衣物及物資，同時提供施打疫苗資訊，對尚未施打疫苗的街友，也提醒戴好口罩，確保自身衛生與安全。
人安基金會南投平安站也因應寒冬，開放臨時夜宿，避免街友因失溫導致憾事發生。南投平安站長蔡柏毅說，街頭流浪者面對中高齡、多重慢性病而落入失業困境，光看表面無法理解每個街友困境，為使街友感受社會關心，在寒冬中吃到熱食，與縣府社工關懷時，了解街友個別需求，也在現場烹煮善心單位所捐助牛肉麵，讓街友們在寒夜也能吃到熱食。
南投縣社會及勞動處表示，南投縣街友不多，主要以年老、缺乏家人和身心障礙者，縣府設法安置在護理之家等照顧機構，但有街友不習慣住安養機構，喜歡自由自在，社勞處因此啟動走動式服務，由社工員走訪露宿街頭的街友，贈送食物和衣物，讓街友安全度過寒冬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言