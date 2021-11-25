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南投社工寒夜準備牛肉麵熱食 街友：感謝社會沒忘掉我

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社工探視街友，並準備熱騰騰的牛肉麵，讓街友度過寒夜。圖／南投縣政府提供
南投縣社工探視街友，並準備熱騰騰的牛肉麵，讓街友度過寒夜。圖／南投縣政府提供

東北季風報到，台灣氣溫明顯驟降，南投縣政府啟動走動式關懷服務，與人安基金會南投平安站這兩天探視關懷街友，準備禦寒衣物和熱食。熱騰騰的牛肉麵，讓街友心中也暖起來，街友阿志說，感謝大家這麼晚還煮熱食，「讓我知道自己沒被遺忘」。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，南投縣地廣人稀，街友分布區域大，提前安排社工在氣溫下降前，分別到南投、草屯、埔里、竹山及集集等地街友聚集處，確認是否有足夠禦寒保暖睡袋、衣物及物資，同時提供施打疫苗資訊，對尚未施打疫苗的街友，也提醒戴好口罩，確保自身衛生與安全。

人安基金會南投平安站也因應寒冬，開放臨時夜宿，避免街友因失溫導致憾事發生。南投平安站長蔡柏毅說，街頭流浪者面對中高齡、多重慢性病而落入失業困境，光看表面無法理解每個街友困境，為使街友感受社會關心，在寒冬中吃到熱食，與縣府社工關懷時，了解街友個別需求，也在現場烹煮善心單位所捐助牛肉麵，讓街友們在寒夜也能吃到熱食。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣街友不多，主要以年老、缺乏家人和身心障礙者，縣府設法安置在護理之家等照顧機構，但有街友不習慣住安養機構，喜歡自由自在，社勞處因此啟動走動式服務，由社工員走訪露宿街頭的街友，贈送食物和衣物，讓街友安全度過寒冬。

南投縣社工探視街友，並準備熱騰騰的牛肉麵，讓街友度過寒夜。圖／南投縣政府提供
南投縣社工探視街友，並準備熱騰騰的牛肉麵，讓街友度過寒夜。圖／南投縣政府提供

街友 南投 社工

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