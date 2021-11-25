南投到宅沐浴車行遍13鄉鎮 為偏鄉失能長輩澡回幸福

配合長照2.0服務升級，南投縣衛生局結合4家機構提供6台「到宅沐浴車」，今年服務全縣13鄉鎮市，讓2167位長輩能舒服輕鬆的洗澡，其中仁愛、信義、魚池、國姓、中寮五個偏遠地區，因為到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的長輩及家屬來說都是件幸福的事。

南投縣的老年人口是全國第三名；老化速度遠遠比全台其他縣市快了4年，因為有沐浴車到宅協助沐浴，讓長者接受到久違的洗澡，長者臉上都露出開心笑容，特別是偏遠地區失能長者和身心障礙者，因身體活動受限，居家環境空間不足且長照資源分布不均，居家服務常因為人力不足及路途遙遠等問題，無法提供長照服務，使得偏遠地區長者沐浴有其限制與困難。

南投衛生局指出，「到宅沐浴車」是以專用車輛，攜帶行動組合式的浴槽，以護理師、照顧服務員及操作員所組成的3人團隊，只要1.5坪的居家空間，就可以提供專業團隊服務；畢竟「洗澡」對於照顧失能者的家庭來說，是一項艱鉅的工作，而到宅沐浴車更克服了偏鄉路途遙遠、照顧人力不足、環境空間限制等困境，為有需要的失能者提供到宅沐浴。

衛生局長陳南松表示，長照2.0從2017年2個服務單位2台沐浴車，到2021年有4個服務單位6台沐浴車，截至今年10月31日為止，共計783服務人數、2167人次接受到宅沐浴車服務，其中5個偏鄉服務人數達246人、服務人次達967，佔全縣31%的服務量能，到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的失能者也能享受沐浴之樂，每次到宅沐浴車只需負擔約352至400元的部分負擔，民眾如為低收入戶，則可免費使用該服務。