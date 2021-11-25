外籍貨船擱淺外海污染環境 禁止離境立即繳罰金

行政執行署彰化分署今天指出，在彰化海岸擱淺的貨船因污染海洋遭罰新台幣90萬元，分署追繳罰金時發現貨船船東已換人，與船東協商分期付款收到錢，才撤銷不准貨船離境的處分。

法務部行政執行署彰化分署發出新聞稿指出，民國108年12月，原屬於獅子山共和國的貨船在彰化大城鄉三豐村海岸擱淺，當時船上外籍船員雖順利脫險，但由於船上載有24.5公噸油品，擱淺時被認定有污染之虞，遭彰化縣環保局依違反海洋污染防治法裁罰新台幣90萬元。

彰化分署指出，由於貨船屬於獅子山共和國，船公司位在塞席爾共和國（Seychelles）的首都馬埃島（Mahé）上，環保局依據行政程序法必須將裁處書送達公司住所，由於台灣在塞席爾共和國並無領事辦事處，只能囑託駐南非代表處代為送達裁處書。

彰化分署表示，台灣駐南非代表處由南非郵局寄送公司地址失敗，環保局只能依法進行公示送達，並在公示送達期滿後，今年11月1日移送彰化分署執行。

彰化分署執行官胡天賜今天指出，分署調閱相關文件，發現貨船已在今年4月30日成功脫困，隨即透過交通部航港局得知貨船目前正在高雄港進行維修，但船舶所有人已將它過戶給香港籍的新公司，船籍也變更為蒙古籍，船名也已經變更。

彰化分署表示，由於已有明顯脫產事由，為避免離境無法執行，因此除依據海洋污染防治法規定，發函港務機關在這艘船未將環保局的90萬裁罰清償或提供足額擔保前，禁止它離境；另外也立即發函傳喚這艘船在台灣的林姓船東到分署說明。

彰化分署說，林姓船東日前委請訴訟代理人到彰化分署說明，表示公司未收到環保局裁處書，所以才沒繳納，但他們有誠意要處理，分署因此和船東達成分期繳納協議，同意由第三人當擔保人後分9期、每期一個月繳納，每月繳納10萬元，船東當天也立即繳了10萬元，分署也在擔保契約成立後，同意撤銷之前所發的限制船舶離境處分。